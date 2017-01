Carlos Sada asume como subsecretario para América del Norte

CIUDAD DE MÉXICO

El exembajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana asumió la tarde de este martes como subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Paulo Carreño King.

Fue el mismo funcionario quien informó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde, además, aprovechó para agradecer al presidente Enrique Peña Nieto por este nombramiento.

En un segundo mensaje en inglés, Sada Solana se pronunció por la relación bilateral entre México y Estados Unidos, destacó que deben seguir trabajando para la competitividad y desarrollo de América del Norte.

Mexico & the US are neighbors, friends and allies that must continue to work for North American development and competitiveness

— Carlos M. Sada (@CarlosMSada) 9 de noviembre de 2016