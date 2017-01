Estadunidenses se manifiestan contra Trump en Álamos, Sonora

SONORA.

Unos 100 ciudadanos estadounidenses que residen en el municipio de Álamos, al sur de Sonora, se manifestaron en contra de la política migratoria anunciada por el presidente Donald Trump y rechazaron la construcción de un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos.

En el marco de la 33 edición del festival artístico cultural “Alfonzo Ortiz Tirado”, que cada año se conmemora en éste municipio de la sierra sonorense, un centenar de norteamericanos que representan la mayor parte de la población del “Pueblo Mágico” de Álamos, salieron a las calles para manifestarse a favor de los derechos humanos y por la construcción de puentes que unan ambos países.

Proteger las libertades (protect liberty)”; “sí podemos (yes we can)”; “puentes no muros (bridges not walls)”: fueron algunas de las consignas que en inglés y español gritaban los participantes de esta manifestación que se llevó a cabo de manera pacífica.