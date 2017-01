La pistola, propiedad del padre; ataque en escuela de Monterrey

MONTERREY.

El alumno de 15 años que disparó contra su maestra y tres compañeros sacó la pistola de su casa, arma que pertenecía a su padre, explicó ayer el gobierno de Nuevo León.

El vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, Aldo Fasci, detalló que el papá posee “un número importante de armas”, algunas de ellas ya se comprobó que están registradas y otras aún son rastreadas.

El muchacho también era aficionado a la cacería, por eso su destreza con la pistola”, dijo.

Expuso que el adolescente había avisado a compañeros que llevaría una pistola, y que el joven no estaba sujeto a algún tratamiento siquiátrico, pero “sí a seguimiento sicológico”.

Fasci aclaró que los padres del agresor no tienen ninguna responsabilidad penal. “También son víctimas”, afirmó.

La maestra y dos alumnos agredidos siguen graves, un tercer lesionado fue dado de alta. De acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Gobernación, el atacante no pertenece a grupos en redes sociales que han incitado a la violencia.

Además de Nuevo León, en siete entidades federativas se anunciaron operativos de revisión de mochilas en escuelas.

Tirador era aficionado a cacería

La pistola con que el joven estudiante de secundaria perpetró un ataque en contra de su maestra y compañeros era propiedad de su padre, además de que el adolescente era aficionado a la cacería por eso su destreza con las armas.

Lo anterior lo informaron autoridades estatales, encabezadas por Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, quien señaló que unas vez que concluyó la investigación de la procedencia se reveló que pertenece a la familia.

Dijo que aunque el día del ataque se comentó que el arma no necesariamente pertenecía a la familia eso fue porque la investigación al respecto no estaba concluida y para no satanizar a los parientes del joven.

Después de las investigaciones se concluye que el arma sí pertenecía al papá del responsable de los hechos”, reveló.

Indicó que la familia es honorable que no tiene antecedentes penales.

No hemos encontrado conflictos jurídicos que hayan tenido”, ahondó.

Agregó que el papá del joven es aficionado a la cacería y poseedor de un número importante de armas, muchas de ellas registradas, y del resto, todavía no se sabe porque no se tiene el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El muchacho también era aficionado a la cacería por eso su destreza en el manejo de las armas, esto nos explica mucho de las cosas que sucedieron ayer”, sostuvo.

Fasci añadió que no hay responsabilidad penal de los padres. El único responsable de la balacera murió.

Los padres de estos muchachos son víctimas al igual que todos”, comentó.

Sobre los motivos mencionó que todavía no están claros porque tendrán que esperar a que terminen las investigaciones ya que no se ha concluido de revisar su celular y su computadora.

Respecto del perfil no hay prueba que indique que el joven agresor estuvo sujeto a un tratamiento siquiátrico, pero “sí seguimiento sicológico”, anotó.

SIN COMPLICIDAD

Sobre la posibilidad de una complicidad de los compañeros del salón de clases remarcó que se descarta.

Efectivamente, el responsable de los hechos sí comunicó a algunos de los muchachos que iba a llevar un arma a la escuela. No le creyeron y esa es la razón por la que se hizo ese grupito. Cuando él estaba sentado les muestra el arma y salen corriendo muy alterados y en ese momento es cuando saca el arma y la acciona”, detalló.

Lanzó el llamado a la ciudadanía para no caer en sicosis colectiva.

Anunció que desde el día del ataque se instalaron mesas de apoyo sicológico para los alumnos del Colegio Americano del Noreste.

Por su parte, el colegio envió una circular a los padres de familia donde les indicó que en señal de luto suspendía jueves y viernes labores.

Sobre la difusión del video, el funcionario local dijo que se trata de un delito que “habrá de castigarse”,

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen, dijo que ese video lo controlaba el Centro de Cómputo del colegio. Se trata, agregó, “de un video interno. Pero luego llegan las autoridades policiacas, primero los policías, y luego ya las autoridades, los jefes”, por lo que habrán de investigar.

Manifestó que la filtración es aberrante y habrá castigo, aunque tarden en ello.

No integraba Legión Holk: Segob

Una investigación que realizó la Secretaría de Gobernación sobre los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, Nuevo León, descarta que el menor que llevó a cabo la agresión en contra de su maestra y tres de sus compañeros forme parte del grupo denominado Legión Holk o de su similar, la Secta 100tifika de Facebook.

A unas horas de haber ocurrido estos hechos que conmocionaron a la sociedad mexicana, Gobernación, a través de una investigación de carácter cibernético, rechazó la versión que se difundió a través de las redes sociales de que el agresor pertenecía a estos grupos que incitan a la violencia entre niños y jóvenes, a través de la publicación y apología de material inapropiado.

Confrontado con el perfil original del menor https://www.facebook.com/fede.guevara.77, se han identificado alrededor de diez cuentas apócrifas, creadas con la pretensión de hacer creer que el menor agresor era miembro activo de estas organizaciones.

Se identificó un perfil de Facebook, con el nombre del niño, que se encuentra como miembro activo de LegiónHolk. Sin embargo, no corresponde al perfil del autor material del atentado a los jóvenes en el Colegio Americano del Noreste”, indica el informe.

Entre los perfiles apócrifos detectados hasta ahora destacan los generados por la secta denominada 100tifika.

De acuerdo con el referido reporte, actualmente se encuentran en proceso de baja alrededor de 18 perfiles de YouTube 13 de Facebook y 13 de Twitter, apócrifos todos y que buscan desorientar.

Por su parte, José Roberto Uribe Ruiz, encargado de la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia capitalina, manifestó que se le da seguimiento a grupos como la Legión Holk, que promueve la violencia en las redes sociales.

No solo existe una sola Legión Holk, hay varias comunidades deformadas, muchas de ellas rebasan el límite del humor negro”, dijo.

- Roberto José Pacheco y Filiberto Cruz Monroy

Critican a escuelas por excluir a niños problema

El actual modelo educativo que se aplica en las escuelas del país no considera estrategias para incluir a niños y niñas con problemas emocionales, mismos que podrían desencadenar actos violentos como el ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León.

Así lo aseguró Agustin Escobar, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Las escuelas del país no están haciendo un esfuerzo por mantener a los niños y niñas que puedan tener problemas en la escuela”, lamentó.

Por su parte Elena Azaola, investigadora del CIESAS, lamentó que los niños con problemas de actitud que pueden sufrir padecimientos mentales, en lugar de ser canalizados y apoyados por los centros educativos, son excluidos y los mismos profesores buscan que sean cambiados de plantel.

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), Marco Eduardo Murueta, señaló que la SEP no ha reaccionado con una estrategia real para atender a los menores que son considerados “problemáticos”, por padecer depresiones, trastorno de hiperactividad o ansiedad.

Hay muchos problemas en las escuelas actualmente, es muy fácil para las escuelas marginar o deshacerse de los alumnos conflictivos, no hay un diálogo entre padres y maestros, casi siempre es echarse la culpa. El modelo es individualista”, dijo.

Murueta consideró que la educación en el país no favorece las relaciones intrafamiliares y facilita que los menores de edad con problemas emocionales caigan en situaciones de aislamiento y de violencia.

Señaló que el caso del menor que disparó a tres de sus compañeros y a su profesora, es una alerta social para que los padres observen lo que sus hijos ven en internet y redes sociales.

Cada vez más se ve una separación del grupo familiar por las ocupaciones, por las mismas redes sociales, hay cierto abandono emocional desde pequeños, y eso abona en una circunstancia, que hace que los jóvenes consideren participar en situaciones violentas”, lamentó.

Por su parte, la maestra Nelia Tello Peón, socióloga de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, enfatizó que el estudiante de Monterrey estuvo familiarizado con la violencia por parte de su padre, quien lo llevaba a cazar y le enseñó a disparar, situación a la que los menores están expuestos.

No podemos desconectar el caso de toda la violencia que vivimos y la naturalización que tienen los jóvenes hacia la violencia. Este chico estuvo expuesto socialmente a la violencia y a la aceptación a las armas por su propio padre”, declaró.

Ambos especialistas en modelos de intervención con jóvenes, reprobaron que se ponga en marcha el operativo Mochila Segura, al considerarlo no como una medida de prevención hacia los menores, sino una acción represiva.

- Ximena Mejía

La violencia abunda en las redes sociales

En menos de 48 horas, ya existían 11 perfiles de Facebook con la foto del adolescente de 15 años, autor del crimen en el Colegio Americano del Noreste, con un total de 30 mil 561 seguidores.

Sólo hubo un perfil en el que Facebook publicó la siguiente leyenda en memoria del estudiante: “Esperemos que los seres queridos de... encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida”.

Entre la información que se pueden encontrar en este sitio sobre el joven está su gusto musical como Aylius o Skriller.

También algunas de las publicaciones de esta cuenta tienen las siguientes frases: “SOI UN OGRO”, “CÁLLATE” o “es el ‘cumple’ de Altair.

De este perfil también circuló en redes sociales una fotografía en la que supuestamente el jóven escribió una publicación en el grupo cerrado de “Hail Legión Holk” un día antes de disparar en su salón de clases y suicidarse. El 17 de enero a las 23:14 de la noche, apareció esta advertencia “no pido naiks solamente que dejen su ward porque mañana haré una masacre en mi colegio”.

Aunque las autoridades han proporcionado escasas pistas sobre este joven para explicar el móvil que lo llevaría a cometer el crimen en la escuela de Monterrey: que estaba deprimido, que le gustaba la cacería y que el arma calibre .22 que usó para disparar era de su padre, lo cierto es que la Policía Cibernética federal ya ubicó y canceló 44 cuentas de redes sociales, entre ellas las que se identifican con grupos que promueven la violencia y la desestabilización de la sociedad como “Legión Holk” al que supuestamente seguía el estudiante.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detectó la aparición de otros hashtags #MasMasacresEnMexico y #MasMasacreEnMexico que promueven actos como los ocurridos el miércoles pasado.

Por ejemplo, @IvanovichLh utilizó las etiquetas @Holk_Legion4 y #masmasacresenmexico para advertir en Twitter que los hechos del Colegio Americano del Noreste eran sólo el principio de más masacres en escuelas.

También se dieron de baja 13 perfiles de Facebook, 18 de YouTube y 13 de Twitter en los que se emitían mensajes que fomentaban la violencia y aplaudían el ataque registrado en Monterrey.

Aún están abiertos al menos otros 10 perfiles de Facebook a los que Excélsior tuvo acceso con el nombre y la fotografía del estudiante, donde la mayoría de los usuarios condenaban y lamentaban este hecho; además de que trataban de explicar este crimen de masas. Hay muchos otros comentarios, sobre todo de autoras adolescentes que aseguran que es un héroe, que estaba muy guapo o que estaban enamoradas de él.

Por la información recabada en redes sociales tras de la tragedia, la policía capitalina llamó a los padres de familia a mantener comunicación cercana con sus hijos, para que sepan en qué redes sociales interactúan y qué tipo de mensajes están escribiendo.

- Claudia Solera

Reactivan revisión de mochilas en NL

Después del tiroteo en un colegio al sur de Monterrey, en el estado de Nuevo León se reactivó el Operativo Mochila en varios ayuntamientos de la entidad.

En el municipio de Monterrey se revisaron varios planteles educativos de la localidad y la acción se realizó de manera coordinada entre padres de familia, personal docente y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

También en el ayuntamiento de Apodaca se revisaron las mochilas de estudiantes de varias instituciones. Incluso se utilizaron perros entrenados.

Otros municipios donde hubo inspección de escuelas por parte de autoridades fueron San Nicolás y Guadalupe.

El operativo vuelve a tomar vigencia, luego de que un joven ingresó con una pistola calibre .22 en el Colegio Americano del Noreste.

El saldo fue de una persona fallecida, el propio agresor, y cuatro lesionados. Tres de las mismas permanecen graves de salud, entre ellas, la maestra.

El operativo ha provocado reacciones; por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) mencionó que está de acuerdo mientras no intervengan canes, ni elementos policiacos debido a que eso vulnera los derechos de los menores.

Por su parte, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C (Cadhac) se pronunció a favor de que los policías se mantengan al margen de esta actividad en los centros escolares.

“Nos parece preocupante que ante una tragedia de esta magnitud se estén realizando medidas simplistas como la Operación Mochila”, sostuvo la organización civil, en un comunicado.

- Aracely Garza