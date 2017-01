Estudiante realizó tiroteo en Monterrey con arma de su papá

CIUDAD DE MÉXICO.

Las autoridades del estado de Nuevo León detallaron que el arma que fue utilizada para realizar disparos al interior de un salón de clases, fue obtenida por el estudiante en su casa y es propiedad de su padre.

El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci indicó que, buscan reconocer de qué forma fue obtenida el arma con la que un adolescente hirió a su maestra y compañeros de clase, para lo cual, Secretaría de Defensa Nacional se encuentra evaluando el número de serie y detalles relativos a la obtención de la misma.

A decir de las investigaciones realizas a los antecedentes familiares, el vocero de seguridad expuso que se trata de personas aficionadas a la cacería, quienes, no cuentan con algún tipo de relación con actividades ilícitas o problemas legales de ninguna índole.

El arma si pertenecía al papá del responsable de los hechos, es un profesionista, es una persona profesionista, es una familia normal, que no tiene ninguna relación con incidencia delictiva, que no tiene antecedentes, que no hemos encontrado conflictos jurídicos, que no hemos encontrado, es aficionado a la cacería”, refirió.