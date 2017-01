Ahora, terror en Monterrey; alumno baleó a maestra y a compañeros

MONTERREY.

Un adolescente de 15 años disparó contra su maestra y tres compañeros y se suicidó en una escuela particular de la capital de Nuevo León.

La profesora y dos alumnos están graves por herida de bala en la cabeza; un estudiante más fue lesionado en un brazo.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón explicó que el agresor usó una pistola calibre .22 en un salón donde estaban 16 alumnos de secundaria.

Según un video del Colegio Americano del Noreste, ubicado en una zona de alta plusvalía, al joven le tomó sólo seis segundos atacar, después intentó dos veces dispararse, fue a su mochila por balas, recargó la pistola y logró darse un tiro.

Rodríguez Calderón también dijo que el agresor recibía atención sicológica por depresión. Autoridades estatales investigan de dónde provino el arma de fuego y si el joven pertenecía a un grupo cerrado de Facebook donde presuntamente anunció el ataque.

El mandatario neoleonés y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunciaron por separado que se reforzarán las revisiones escolares para detectar armas.

Tragedia en escuela de Monterrey

Un adolescente disparó en contra de su maestra y compañeros de clases con saldo de una persona muerta y cuatro lesionados, en un colegio al sur de Monterrey.

La persona que perdió la vida es el propio agresor, quien murió cuando era atendido de los disparos que se propinó a la altura de la cabeza y que primero lo habían dejado con muerte cerebral y posteriormente le costaron la existencia.

Los hechos se suscitaron la mañana del miércoles en las instalaciones del Colegio Americano del Noreste que se ubica en el cruce de Paseo del Lago y Lázaro Cárdenas, en la colonia Paseo Residencial.

Poco después de las 12:30 horas, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó del deceso del propio atacante.

Dijo que el gobierno del estado está investigando los hechos, además de que se solidariza con los familiares de las víctimas agredidas.

El vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, precisó que los lesionados son una menor de 14 años, herida en la cabeza; la maestra, de 24 años, herida en el cráneo; un adolescente de 14 años, con herida en el cráneo y otro de 15 años, con herida en el brazo, quien ya fue estabilizado”.

El agresor fue trasladado al Hospital Universitario de la capital regiomontana, donde fue diagnosticado con muerte cerebral y más tarde falleció.

La agresión del menor, quien padecía de trastornos sicológicos, “duró nada, segundos, el muchacho, déjenme explicarles, estaban las clases perfectamente bien, se levanta de su lugar, saca el arma, le dispara directamente a la maestra en la cabeza”, indicó el vocero.

En redes sociales se difundió un video donde aparecen los hechos que no duraron ni dos minutos.

El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel Florentino González informó que el menor se encontraba en tratamiento sicológico, debido a que padecía depresión.

Aldo Fasci Zuazua pidió no especular sobre los hechos: “Llegó el momento de saber que pasa con nuestros hijos. No necesariamente el arma viene de su familia. Tenemos que saber qué pasó; necesitamos saber dónde consiguió el arma, dónde aprendió a manejarla, el lugar en que consiguió las municiones, así como saber quién difundió el video (donde se suscitaron los hechos); eso es ilegal. Tenemos que ser cautos con lo que vamos a decir”.

Rodríguez Calderón adelantó que se van a reforzar los operativos de Mochila Segura en las escuelas de la entidad.

Perfil

Piden más penas por traer armas

En su carácter de coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, planteará en la Cámara de Diputados que se incrementen las sanciones por la portación ilegal de armas de fuego.

Anunció que el próximo lunes instalará la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago y reiterará que es una prioridad lograr la reforma que incrementa las consecuencias jurídicas a la portación ilegal.

El Jefe de Gobierno lamentó los acontecimientos que tuvieron lugar este miércoles en un colegio de Monterrey, Nuevo León, en el que resultaron lesionados menores de edad por arma de fuego; sucesos que muestran la necesidad de combatir efectivamente la portación ilegal de armas.

Recordó que ya se dio un primer paso en el Senado de República y para darle continuidad en la Cámara de Diputados buscará una reunión con el presidente de la Comisión de Seguridad, Manuel Espino.

En la Ciudad de México, el gobierno local realizó 480 operativos Mochila Segura el año pasado, según Mancera.

La Policía Cibernética está investigando una serie de publicaciones que han salido a la luz en Facebook, en donde presuntamente el agresor habría anunciado la masacre que iba a cometer en el Colegio Americano del Noreste y adelantaban una más.

Se tiene que verificar la página, si es real o fue manipulada y la dirección de donde salió, aseguraron autoridades.

Además, se realizó un cateo en el domicilio del infante para tener acceso a los aparatos electrónicos para ver qué información pueden obtener las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dijo que también investiga a la Legión Holk.

En el grupo de Facebook fue donde el agresor supuestamente anunció el delito que cometería.

Ayer, en imágenes filtradas, pues este grupo es cerrado, se informaba que de Legión Holk atacaría de nueva cuenta hoy jueves.

El grupo tiene 12 administradores; los principales, Alejandro M. Leal, y Juan Merchan Leal, son el mismo.

El crimen en el Colegio Americano del Noreste destapó un tipo de violencia que se creía que aún estaba lejos de México: el asesino en masas, de acuerdo con Feggy Ostrosky, doctora en sicología de la UNAM, investigadora sobre el origen de la violencia y autora del libro Mentes asesinas. La violencia en tu cerebro.

Algunos de los criminólogos más destacados del mundo, como Jiménez Serrano, de la Universidad de Valencia, han definido a un asesino en masa como aquel “que mata a cuatro o más víctimas en un mismo momento temporal y lugar. No existe periodo de enfriamiento porque los asesinatos se producen de forma sucesiva o con muy poco espacio de tiempo entre ellos. El lugar no tiene que ser el mismo espacio donde se concentren todas las víctimas, sino que puede haber desplazamiento por la zona sin que implique viaje o alejarse excesivamente del lugar donde comienza los asesinatos”.

El factor principal para que surja un adolescente capaz de disparar a sus compañeros de escuela, profesora y al final dispararse a sí mismo es biológico, explicó Carlos Cruz Ulloa, neurosiquiatra de la UNAM.

Sin embargo, ni Feggy Ostrosky ni Carlos Cruz descartan que otros hechos, además de la química cerebral como un trastorno de conducta o depresión influyeran en este crimen.

Otro factor es el posible abandono por parte de los padres, dijeron.

La mañana transcurría con tranquilidad, los alumnos tenían poco de haber ingresado al salón de clases cuando de pronto las detonaciones de una arma de fuego rompieron el silencio que hasta entonces sólo era perturbado por el canto de los pájaros del parque, ubicado frente al Colegio Americano del Noreste en esta ciudad.

La institución, un colegio de paga, localizado en un sector de alta plusvalía, al sur de Monterrey, de pronto se convirtió en escenario de un hecho sangriento y sin precedentes en la historia del país.

Según un video que circula en redes sociales, un joven de 15 años años estaba recargado en la pared en un salón de unos seis metros por cuatro aproximadamente, mientras su maestra recogía al parecer tareas del día anterior. Indica a uno de sus compañeros que abandone el salón y después saca el arma calibre .22; sentado disparó en el rostro contra un compañero de lentes que estaba frente a él en otra mesa. Se paró y el siguiente tiro fue contra su maestra, en la parte izquierda del rostro.

Más tarde voltéo sobre su costado izquierdo para hacer un disparó contra sus compañeros, al parecer sin lograr un blanco. Nuevamente volteó y se fue contra otra mesa; ahí disparó contra una menor y un adolescente que estaban recargados en la mesa y de espaldas a él. Bastaron seis segundos para estos hechos.

Enseguida accionó su arma contra él mismo, pero ya no tenía balas, por lo que regresó a su lugar para cargarla nuevamente. En ese momento un menor logró salir del salón y cuando ya la tenía cargada le indicó a otras dos niñas que estaban en el suelo que salieran del salón. Enseguida se disparó en la parte derecha de su rostro. El resto de los menores salió corriendo del salón.

En el salón se contabilizaron al menos 16 estudiantes, quienes cursan la secundaria. El plantel se encuentra enclavado en la colonia Paseo Residencial, al sur de Monterrey.

Ayer parecía un día como cualquier otro: “No supimos ni qué pasó, de pronto nada más oímos gritos y esto se fue llenando de gente. De patrullas, de ambulancias, de reporteros”, relató Conny Maldonado, una mujer que se ejercitaba en el parque.

Poco después de que se dio la voz de alarma arribó al sitio Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad, quien ingresó al Colegio para conocer de primera mano lo acontecido.

Mientras los medios de comunicación realizaban su labor de recabar información, dos mujeres a bordo de una camioneta estacionada muy cerca por el parque no podían dar crédito a lo sucedido. Vestían ropa deportiva; la más joven sostenía un teléfono celular en la mano y decía: “Mamá, estoy estacionada por la calle de la curva de la casa. Que pasó una matazón en el Colegio”. Los maestros que salieron se negaron a dar declaraciones. La mayoría de los entrevistados aseguraron no tener información y refirieron que el vocero de Seguridad era el indicado.

“Yo me desvelo, me acuesto muy tarde por estar editando videos. Tenía un chorro de llamadas pérdidas, de WatsApp, para avisarme lo que estaba pasando en el Colegio. Entonces mi esposa subió llorando y me dijo que había una balacera. El colegio está a tres minutos de mi casa, pero se me hizo eterno el camino”, mencionó Mike Rodríguez.