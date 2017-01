Carlos Garfias Merlos rinde protesta como nuevo arzobispo de Morelia

MORELIA, MICHOACÁN

Se consumó oficialmente la sucesión del arzobispado en la Arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos rindió protesta el día de hoy en Catedral como el nuevo jerarca de la Iglesia Católica en Michoacán, para lo cual manifestó venir a cumplir la misión de paz que el Papa le ha encomendado y con ello reconstruir el tejido social en la entidad, en lo cual reconoció los errores de los miembros de la Iglesia a quienes llamó a no permanecer pasivos ante los actos del crimen organizado.

Si bien esta violencia es producto de muchas distorsiones sociales y la acción incontrolada del crimen organizado, no se me escapa el hecho y lo asumo como un desafío, de que en ese entorno ha faltado la acción decidida de los cristianos que no hemos sabido responder a tiempo y con fortaleza a la desintegración del tejido social”, aseveró.