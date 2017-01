Día violento y de pánico en Cancún; ataque a sedes policiales deja 4 muertos

CANCÚN.

Este destino turístico vivió una jornada de violencia, pánico y caos por ataques armados contra instalaciones de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, con saldo de al menos cuatro muertos y cinco detenidos.

El gobernador Carlos Joaquín González explicó que diez personas a bordo de motocicletas dispararon armas de grueso calibre y lanzaron granadas contra los inmuebles, ataques repelidos por uniformados.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 15:30 horas sobre la avenida Xcaret, concurrida zona de la ciudad en la que también hay diversas tiendas y está cerca el estadio de futbol Andrés Quintana Roo.

Entre los muertos, detalló el mandatario, están un policía y tres presuntos agresores.

También fueron reportados otros disparos en zonas aleda- ñas, causando pánico, caos y el desalojo de establecimientos.

Luego de que fue activado el código rojo, las calles lucieron desiertas. Se instalaron filtros de seguridad en las salidas de la ciudad y fue restringido el acceso a la zona hotelera. Algunos operativos están a cargo de soldados y marinos.

Posteriormente, Joaquín González anunció que acordó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el envío de policías federales en apoyo a las autoridades locales.

La agresión en Cancún ocurrió un día después del tiroteo en Playa del Carmen, con saldo de cinco muertos. En el estado operan Los Talibanes y Los Pelones, grupos vinculados al cártel del Golfo, de acuerdo con reportes de la PGR.

Balacera desata pánico en Cancún

Cuatro muertos y cinco detenidos fue el saldo del ataque de un comando a las instalaciones de la Fiscalía General y del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4), ubicadas sobre la avenida Xcaret, en una concurrida zona de la ciudad, en la que se encuentran también diversas tiendas de autoservicio y muy cerca el estadio de futbol Andrés Quintana Roo.

Aproximadamente a las 15:30 horas, por lo menos 10 hombres armados arribaron al lugar a bordo de motocicletas; dispararon en el área de la Fiscalía y el C4 y de inmediato elementos de seguridad repelieron la agresión. Los atacantes usaron armas de grueso calibre y granadas que, de acuerdo con reportes policiacos, también usaron durante la huida.

El ataque motivó la activación del código rojo y una persecución que se observó por las avenidas Cobá, La Luna, Nichupté y Kabah. Simultáneamente se registraron incidentes en diversos puntos de la ciudad, como las inmediaciones de la plaza de toros, y un centro comercial en la misma zona, que fue evacuado por reportes de detonaciones. En las salidas de la ciudad se activaron filtros de seguridad y el acceso a la zona hotelera fue restringido.

Durante la tarde y noche fue evidente una intensa movilización de las corporaciones policiacas y militares a lo largo de la ciudad, que lució vacía ya que muchos establecimientos cerraron sus puertas y gran parte de la ciudadanía optó por regresar a sus hogares.

Por la noche el gobierno de Quintana Roo confirmó la muerte de Humberto Mora Ochoa, policía ministerial, con 25 años de servicio en la Fiscalía y de tres presuntos delincuentes. Así como la detención de cinco personas.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, envió un mensaje a la ciudadanía en el que dijo que este ataque armado se enmarca en el contexto de combate a la impunidad que su administración ha mantenido desde el inicio.

“Los delincuentes estaban acostumbrados a que sus fechorías no sólo no tenían castigo sino que eran toleradas. Desde el primer día de mi gobierno señalé que nadie está por encima de la ley y que el que la hace, la paga. El ataque a las instituciones de justicia lo único que revela es que vamos en el camino correcto y no vamos a bajar la guardia”, agregó de forma contundente.