Sé la fuerza que tiene México… quizá Trump no: Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO

Antes que culpar a otros, se deben de asumir responsabilidades en el tema del alza a los precios de los combustibles, dijo Margarita Zavala, precandidata del PAN a la Presidencia de la República, en entrevista con la periodista Yuriria Sierra, para Al Cierre por Imagen Radio.

Un gobierno lo que debe de hacer es asumir responsabilidades y en ese sentido esto que estamos viviendo tiene que ver con una serie de decisiones que se tomaron al principio y esto es la consecuencia de mucha irresponsabilidad… también de una falta de pericia técnica, de tomas de decisiones equivocadas, de déficits públicos que se fueron aumentando en momento en que no era necesario aumentarlo y que eso hace que el peso se debilite más, un precio del petróleo que cae en octubre de 2014 y que no podemos detener… una reforma fiscal que no tuvo que ver con crecimiento, es decir, hay muchas cosas que se debieron asumir con responsabilidad”, dijo.

Indicó que el tema fuerte es de impuesto, “hoy que están parándose a llenar su tanque de gasolina o a medio llenarlo porque no les alcanza, cada litro que le están metiendo tiene cinco pesos de IEPS, de impuesto que va directo al Gobierno y dos pesos de IVA que va directo al Gobierno, es decir, si estamos pagando a 16 pesos o a 15 pesos, estamos hablando casi de la mitad de lo que estamos pagando que va directo al gobierno… por eso tienes una gasolina más barata en Estados Unidos, que en México bajo el mismo precio del mercado”.

¿Los partidos políticos fueron incapaces de manifestar y encausar ese malestar?

Sí hay un silencio… de mi partido que en ese sentido no dio oficialmente una respuesta y ese es un silencio que no conviene, pero no es exactamente el responsable… el PAN y varios diputados, senadores, que salieron y salieron con una propuesta a decir que sí se puede revertir, otros salieron con otra iniciativa, otros demostraron cómo el PAN había votado en contra… lo que sí es que no hubo una voz del PAN. Yo sí salí… y advertí, seguro le van a echar la culpa a gobiernos anteriores y hay que asumir la responsabilidad, en realidad son consecuencias de malas decisiones”.