Exmilitar mata a su esposa y se despide de ella por ‘face’

CIUDAD DE MÉXICO

Martha Elena Morales Ruelas, de 21 años de edad, fue hallada sin vida el pasado 23 de diciembre en una casa abandonada, ubicada sobre avenida Chiapas y calle 38, en la colonia Campestre, en San Luis Río Colorado.

Las líneas de investigación condujeron a Mario Alberto Moreno Soto, de 27 años de edad, quien era la pareja sentimental de la occisa.

Familiares de la víctima señalaron a Moreno Soto como probable responsable del homicidio, debido a que golpeaba constantemente.

En una de las declaraciones, se indicó que Martha pensaba separarse, pero el temor y sus dos hijos eran motivos por los que no se atrevía a dar el paso.

Conforme avanzaron las investigaciones, se encontró un mensaje en el muro de Facebook de Mario Alberto Moreno Soto, en el que se despedía de su esposa. El contexto y el tiempo en que fue subido a la red social, fortalecieron la hipótesis de que el esposo era el victimario.

Me siento tan mal de lo que pasó, pero muchas veces no queda de otra más que seguir adelante, he perdido lo que más he querido y me ha dejado un gran dolor que descanses en paz mi HADA ELENA, gracias por estos siete años que me diste a tu lado”.