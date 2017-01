Insuficiente, acuerdo económico firmado en Los Pinos: PAN y PRD

CIUDAD DE MÉXICO

Legisladores del PAN y del PRD consideraron que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto es insuficiente y demagógico.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, opinó que con esto no se corrige el daño causado a la economía las familias mexicanas tras el gasolinazo, sino que se trata de “paliativos que no resuelven el problema de fondo y mucho menos el descontento generalizado en todo el país, porque no corrigen la política económica, ni corrigen la Tóxica Reforma Fiscal”.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, lamentó que el jefe del Ejecutivo Federal anuncie listados de buenos deseos, que no resuelven los problemas de fondo.