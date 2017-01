Video: Yunes trata evitar saqueo en Veracruz; ofrece vales de $500

VERACRUZ.

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, intenta, sin éxito, evitar un saqueo en una plaza comercial.

Al principio de la grabación se observa como el gobernador amaga con ir tras uno de los presuntos saqueadores pero después desiste; instantes después, Yunes Linares recorre la plaza y en su camino solicita calma a los presentes, así como a los elementos de seguridad que lo acompañan.

Tras recorrer el centro comercial, el gobernador salió al estacionamiento del lugar y platicó con los vecinos del lugar, a quienes exhortó a no adherirse a los saqueos, ya que pueden alcanzar una pena de prisión de hasta 10 años.

Asimismo, el gobernador prometió a los presentes que entregará vales por 500 pesos para consumo de alimentos y así evitar la rapiña.

Les voy a apoyar con algo para alimentos, pero lo vamos a hacer de manera ordenada, no metiéndonos a saquear las tiendas (…), yo de mí dinero, no del dinero del gobierno, porque no hay; les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren comida”, mencionó el gobernador.