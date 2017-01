Prevén aumento del siete por ciento a salario por gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO.

El Comité Nacional de la CTM se reunió ayer en la sede del organismo, en calle de Vallarta 8 en la colonia Tabacalera, para analizar las condiciones económicas derivadas del aumento al costo de los combustibles y su impacto al ingreso de los trabajadores.

Carlos Aceves del Olmo, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio a conocer que inició la revisión para un incremento salarial de 7 por ciento para 2017, y se trabaja coordinadamente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para un ajuste al salario, en marzo próximo.

El líder de la CTM dijo que los plantones, protestas y actos de saqueos en centros comerciales, son un malestar pasajero que, además, podría tener motivos electorales.

Siempre que hay un aumento en algo hay enojo, y más cuando es la lana; la bolsa duele más que todo, ustedes lo saben, el bolsillo duele mucho. Cuándo se quitará, eso sí necesitaríamos ser adivinos, no tenemos la menor idea. Estoy seguro que el gobierno de la República hará esfuerzos.

Sobre el impacto de las medidas que está anunciando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la industria automotriz, Aceves del Olmo indicó que las plantas de Ford y Chrysler en el país están trabajando de manera normal, y se está ampliando la planta laboral con armadoras asiáticas y europeas.

El señor Trump dice que, si siguen haciendo esas camionetas, que creo que se venden en Estados Unidos, les va a cobrar un arancel de 35 por ciento; pero yo no sé si el señor Trump ya leyó el Tratado de Libre Comercio eso es para que no haya aranceles, y no creo que se pueda”, dijo Aceves del Olmo.