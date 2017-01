Con promociones, gasolineras buscan apoyar a consumidores

MICHOACÁN.

Alrededor de 200 gasolineros michoacanos sostuvieron una reunión en la cual decidieron no cerrar las gasolineras, así lo manifestó Mauricio Prieto, empresario afiliado al G-500, quién mencionó que el cierre de estaciones de servicio no trae consigo ningún beneficio al sector.

Hoy hubo una reunión estatal, donde estamos agrupados alrededor de 200 gasolineras de Michoacán, de las 365 que hay en el estado; decidimos no cerrar ninguna estación de servicio porque no creemos que sea conveniente, no creemos que sea la vía; al contrario, necesitamos ofrecer el servicio a los consumidores”, mencionó Prieto.