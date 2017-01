Amagan empresarios con pago de impuestos por 'gasolinazo'

AGUASCALIENTES.

La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes (CANACO SERVyTUR), amenazó con retrasar el pago de impuestos como medida ante el alza en el precio de los combustibles, indicó el presidente estatal de la Canaco, Rubén Ángel Berumen de la Cerda.

El presidente de la Canaco dijo que de ser necesario se sumarán a las protestas a nivel nacional en contra de los aumentos, aunque rechazó todo tipo de violencia.

Yo no entiendo a los políticos qué tiene en la cabeza, porque no me explico tanta saña contra un país. ¿Qué es lo que quieren? ¿que despierte la fiera? ¿que el pueblo nos unamos y haya violencia?, entonces nos vamos a ver mal, un Venezuela; nosotros tenemos educación y tenemos muchas cosas, no queremos llegar a eso extremos, pero si ellos lo solicitan pues con pena y todo nos vamos a tener que unir para salvar el país”.