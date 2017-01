De no liberar los costos de la gasolina, las consecuencias serían graves: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Enrique Peña Nieto explicó que la liberación de los precios de los combustibles es resultado de una decisión primordial para velar por el bienestar de la estabilidad económica del país.

La prioridad para mi gobierno, es preservar la economía de nuestro país, no hacerlo así, el costo de no velar por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor, mucho más costoso que la medida que no se ha tomado”, expresó Peña Nieto.

Es una decisión difícil, dolorosa, pero inevitable, no hacer sería más grave y delicado", insistió.