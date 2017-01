La pequeña Haití en BC; es destino de miles de migrantes

TIJUANA.

A cuatro mil 708 kilómetros de Puerto Príncipe, los sueños y la esperanza de niños, mujeres y hombres desplazados por la pobreza forman los cimientos de una pequeña Haití.

En albergues, iglesias, cuartos rentados, o incluso, en hoteles, la comunidad poco a poco mezcla sus raíces con los habitantes de una ciudad que se ha edificado a base de migrantes.

En la línea divisoria entre México y Estados Unidos, la comida, el lenguaje y la música unen a dos culturas en las casas hogar, en las calles, o a través de la convivencia entre connacionales y haitianos que laboran en restaurantes, descargando mercancía o en obras de construcción.

Mi meta es tener una vida mejor. Buscar una vida para mis hijos, para mi mamá, papá y mi hermanito. Siempre estoy buscando una vida mejor. Yo tengo la meta de llegar a Estados Unidos, pero hoy en día sí encontrara aquí (México), algo que me ayudara, y me diera sustento para vivir, me quedo aquí. Me quedo en México”, comenta Edris Louis, habitante de Haití, quien se encuentra a la espera del asilo en la Unión Americana.