Así enfrentan los mexicanos el aumento a las gasolinas (sondeo)

CIUDAD DE MÉXICO.

El aumento en los precios de las gasolinas tendrá un menor impacto en los sectores menos favorecidos y se espera que su reflejo en la inflación no sea permanentemente, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, la percepción de la gente va en sentido contrario. Este es un sondeo realizado por nuestras cámaras, en el que diversos ciudadanos dan su opinión sobre cómo creen que les afectará el llamado gasolinazo.

Sandra Iñárritu, comentó: “El hecho de que suba la gasolina implica que va a subir todo, todo, entonces te das cuenta de la farsa del gobierno”.

Erika Rosas, por su parte, aseguró que “Así estamos —nos enseña su lista—, esta lista no es nada de lo que llevaba, se ha reducido al 50, estamos en esta situación cruda y difícil, y dicen que no afecta. No les afecta a nuestros gobernantes”.

En su informe semanal, la SHCP detalló desde el punto de vista de los costos de producción, que el consumo de diésel es deducible por las empresas, en tanto que el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) de diésel es acreditable contra el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además, refirió que la mayoría de los programas de apoyo social reflejan de forma automática los cambios en la inflación, por lo que cualquier efecto se reflejaría en el apoyo otorgado a los hogares vulnerables.

En ese sentido, destacó que en el pasado hubo episodios con aumentos similares en los precios de los combustibles sin que eso se trasladara en un aumento desbordado en la inflación.

En tanto, abundó que el Banco de México (Banxico) considera el ajuste en los precios del combustible es un cambio de una vez que no debería generar presiones inflacionarias permanentes.