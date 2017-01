Si recibes un mail como éste, no lo abras: ¡es una estafa!

CIUDAD DE MÉXICO.

La semana anterior comenzó a circular por Internet un correo de Gmail que parece legítimo y con el que podrían robarte información importante. Te decimos cómo funciona.

Si usas Gmail, verás un email en tu bandeja de entrada de alguno de tus contactos que ya haya sido hackeado. Si lo abres, verás que parece contener un archivo adjunto. No obstante, no se trata de un archivo real sino de una imagen diseñada para parecerlo.

This is the closest I've ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn't been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh

— Tom Scott (@tomscott) 23 de diciembre de 2016