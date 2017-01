‘Up Helly Aa’ el festival vikingo en las islas de Shetland

CIUDAD DE MÉXICO.

El último martes del mes de enero se lleva a cabo un festival tradicional en la ciudad de Lerwick, en la isla de Shetland, Escocia, los lugareños se visten como los antiguos vikingos, incluidos cascos con cuernos armaduras, kilts, hachas, espadas, fuego y gritos de guerra.

Es conocido como ‘Up Helly Aa’, uno de los numerosos festivales de fuego que se realizan en las islas de Shetland. Esta celebración proviene de la fiesta de Yule, donde los vikingos celebraban el renacimiento del sol.

Cientos de personas se unen a una procesión por las calles de Lerwick, ataviados por supuesto con su traje vikingo: casco, escudo, antorchas, espadas, hachas, lanzas, kilts, todo recordando a los antiguos vikingos que habitaron estas islas.

La primera procesión de la que se tiene registro es en 1876, después que levantaran la prohibición para quemar alquitrán y comenzaran a usar antorchas.

En la actualidad, la celebración moderna es guiada por el ‘Jarl’, una persona elegida por el comité para liderar la procesión.

