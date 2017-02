El Pentágono cree que Trump tiene ¿problemas mentales?

WASHINGTON.

Si por algo es conocido el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es por sus descargas en Twitter. Sin embargo, el hombre que con un solo tuit ha logrado que empresas como Carrier y Ford cambien totalmente sus planes comerciales en México, podría padecer de problemas mentales... o al menos eso pensaron cientos de personas gracias a El Pentágono.

Aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos no lo dijo directamente, los usuarios de la red social favorita de Donald Trump no tardaron mucho en interpretar lo que parece un mensaje oculto (o un copy con poca información) en uno de los últimos tuits de la dependencia gubernamental.

"Las publicaciones en redes sociales a veces son una ventana importante hacia la salud mental de una persona. Conoce qué buscas", se lee en el tuit de El Pentágono, mismo que lleva a una liga noticiosa.

Social media postings sometimes provide an important window into a person's #mentalhealth. Know what to look for. https://t.co/B0tPAHwjVK pic.twitter.com/AbXrw2QhQd

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) January 23, 2017