Muere la secretaria de Joseph Goebbels, mano derecha de Hitler

WASHINGTON.

Brunhilde Pomsel, exsecretaria del máximo responsable de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, falleció el pasado viernes a los 106 años de edad, informó hoy el diario The Washington Post.

Pomsel, cuya identidad saltó a los reflectores públicos apenas el año pasado a raíz de un documental, era una de los últimos miembros vivos del personal más íntimo de la jerarquía nazi.

Su aparición en el documental 'Ein deutsches Leben' ('Una vida alemana'), estrenado en julio de 2016, la sacó prácticamente del anonimato pese a haber cumplido órdenes directas de Goebbels, mano derecha de Adolf Hitler, en el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda de 1942 a 1945.

No me considero culpable a no ser que se culpe a todos los alemanes por hacer posible que aquel gobierno llegara al poder”, comenta Pomsel en la cinta.