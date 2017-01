'Canadá dará la bienvenida a los refugiados': Trudeau

TORONTO.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció un mensaje para los refugiados rechazados por el presidente estadunidense Donald Trump: Canadá les dará la bienvenida.

Trudeau subrayó que pretende conversar con su homólogo estadunidense acerca del éxito de la política de refugiados de Canadá.

Luego que Trump prohibió otorgar visas a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana, Trudeau tuiteó el sábado: "A los que estén huyendo de la persecución, el terrorismo y la guerra, los canadienses les darán la bienvenida, sin importar cuál sea su religión. La diversidad es nuestra fuerza #BienvenidosaCanadá".

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017