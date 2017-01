A horas de morir, joven publica emotivo mensaje

AUSTRALIA.

Una joven australiana de 25 años está a unas horas de morir debido a una enfermedad que padece. A poco tiempo de que su pronóstico de vida termine, Nardya Miller escribió un emotivo mensaje en Instagram.

El miércoles pasado los médicos del hospital de Brisbane le dijeron que le quedaba una semana de vida y el plazo se cumple mañana. Nardya sufre de fibrosis quística, desde que nació. Su esperanza de vida se desvaneció cuando su cuerpo rechazó un trasplante de pulmones, hace dos años.

En el mensaje que Nardya compartió concientiza al mundo sobre la donación de órganos. Pero también para que las personas vivan su vida segundo a segundo.

Quizás te conocí toda mi vida. Quizás te conocí por diez años, tal vez tan solo un momento. Pero en menos de una semana nunca más te veré, nunca más veré tu rostro, nunca más te hablaré, tocaré, abrazaré. Pero siempre te amaré, y las amistades que construimos y los recuerdos que tuvimos. Las cosas no siempre se dan como las planeamos en vida, habrá muchas cosas que nunca tendré, lugares a los que nunca iré y cosas que no veré. Pero siempre estaré mirando. Siempre. Sonriendo. Porque estuve aquí. Nunca me rendiré. Como siempre. Ahora estoy simplemente dejándolo ir. Y, por favor, les ruego que vivan su vida de manera plena”, escribió en Instagram.