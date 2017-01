México ha tomado ventaja de EU por mucho tiempo, eso debe cambiar: Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó golpeando este viernes a México, por el comercio bilateral y la seguridad fronteriza.

El presidente estadunidense tuiteó:

Añadió que "los déficits comerciales masivos y la poca ayuda en una frontera muy débil deberán cambiar ¡AHORA!"

El presidente de México canceló una visita luego de que Trump firmara una orden para que comenzara la construcción de su prometido muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2017