Trump nos sitúa a dos minutos y medio del fin del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Conoces el reloj del Fin del Mundo? Durante los dos últimos años el minutero se había mantenido a solo 3 minutos de la medianoche.

En esta ocasión, sin embargo, el grupo de científicos asignado (que incluye a 15 premios Nobel), acaban de adelantar el reloj 30 segundos.

Así, estamos a solo dos minutos y medio de que comience el Apocalipsis.

Cortesía: AP

Para que veas la gravedad del asunto, no habíamos estado tan cerca de la medianoche desde la tensión entre la entonces URSS y EU que los llevó a enfrascarse en la llamada “Guerra Fría”.

En aquella ocasión, ambas naciones desarrollaron bombas termonucleares, con una capacidad de destrucción hasta ese momento desconocida.

Fue tanta la tensión que la humanidad estuvo a sólo dos minutos del fin del mundo. Han pasado 64 años y en esta ocasión el peligro no son las bombas, sino Donald Trump y el calentamiento global.

Hace unos días el presidente de EEUU sugirió a Japón tener armamento atómico para enfrentar a la amenaza que supone Corea del Norte.

El magnate cree firmemente en que debe fortalecer la capacidad nuclear de su país para que el mundo “recobre el sentido en torno a esas armas”.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016