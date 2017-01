Trump tendría planeado retomar la tortura

WASHINGTON.

El borrador de una supuesta orden ejecutiva señala que el presidente Donald Trump pedirá revisar los métodos de interrogación usados contra sospechosos de terrorismo y la posibilidad de reabrir las cárceles clandestinas que operaba la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el exterior.

La orden, además, anularía el compromiso del gobierno anterior de cerrar la prisión de Guantánamo, Cuba.

El texto instruye a los asesores para “entregar al Presidente recomendaciones sobre si se debe reanudar el programa de interrogar a terroristas extranjeros, que sería aplicado fuera de EU, y si tal programa deberá incluir el uso de centros de detención operados por la CIA”.

En relación con esa información, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que la oficina del Presidente haya elaborado un borrador de orden ejecutiva para analizar la reapertura de las prisiones.

El borrador de la supuesta orden, titulado “Detención e interrogatorios de combatientes extranjeros” y obtenido por The New York Times y The Washington Post, contempla la apertura de las prisiones clandestinas de la CIA, establecidas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 .

Por otro lado, Trump aseguró en una entrevista con ABC News, emitida ayer, que cree que las técnicas de interrogatorio utilizadas en el pasado funcionan.

También dijo que sus jefes de inteligencia consideran que técnicas como el “ahogamiento simulado” pueden dar resultados contra el terrorismo.

Trump indicó que está dispuesto a combatir “fuego con fuego” al Estado Islámico y no descartó volver a utilizar las técnicas de interrogatorio que cesaron con la llegada del expresidente Barack Obama en 2009.

PELIGRAN REFUGIADOS

Activistas a favor de los inmigrantes y refugiados criticaron ayer los planes de la Casa Blanca para frenar temporalmente el ingreso de solicitantes de asilo y suspender la entrega de visas a personas de siete países de Oriente Medio y el norte de África, afirmando que están dirigidas contra los musulmanes.

Un borrador de una supuesta orden ejecutiva, que Trump firmaría en los próximos días, bloquearía la entrada de refugiados de Siria y suspendería el ingreso de cualquier inmigrante de Siria, Sudán, Somalia, Irak, Irán, Libia y Yemen mientras se estudian reglas permanentes.

También se espera que Trump ordene una prohibición de varios meses al ingreso de refugiados a Estados Unidos, salvo a los que pertenezcan a minorías religiosas que escapen de persecuciones, hasta que entre en vigor un sistema de revisión de antecedentes más agresivo, dijeron colaboradores y expertos que pidieron no ser identificados.

El Senado confirma a Haley

El Senado de Estados Unidos confirmó a la exgobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, como la próxima embajadora estadunidense ante

Naciones Unidas.

Con una aprobación abrumadora de 96 votos a favor y cuatro en contra, Haley no sufrió grandes problemas en su escrutinio en la Cámara Alta después de obtener el consentimiento del Comité de Relaciones Exteriores previamente.

En esa comisión, sólo dos senadores demócratas, Chris Coons (Delaware) y Tom Udall (Nuevo México), mostraron reservas a su confirmación.

Haley, que durante la campaña electoral dejó claras sus diferencias con el entonces candidato republicano, Donald Trump, se perfiló durante sus audiencias de confirmación en el Senado como una voz independiente que tratará, junto a otros miembros del gabinete, de moderar al Presidente en algunas de sus posiciones más controvertidas.

Pese a que tiene escasa experiencia en relaciones exteriores, la exgobernadora sorprendió a los legisladores al mostrar su clara oposición al comportamiento de Rusia en Siria o Ucrania, así como su compromiso por reforzar la alianza transatlántica de la OTAN, en directa contraposición a las afirmaciones hechas por el mandatario.

Haley también mostró su fuerte apoyo a Israel en Naciones Unidas, después de que la administración de Barack Obama fuera más ambigua a ese respecto, especialmente al condenar la ampliación de los asentamientos en territorios palestinos.

-EFE

América Latina busca la unidad

Los mandatarios de América Latina y el Caribe debatieron ayer en República Dominicana su primera respuesta conjunta a los desafíos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, materializados ya en el sensible tema comercial.

La quinta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aborda cuestiones históricas como la pobreza, pero postura proteccionista que impera ahora en la Casa Blanca agitaron la reunión en la localidad de Bávaro, vecina de la turística Punta Cana.

Sobre todo después de que Trump ordenara retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que buscaba crear el mayor bloque económico del mundo y fue

firmado por Chile, México y Perú, entre una docena de países.

En el marco de la cumbre, el presidente de Ecuador Rafael Correa expresó que más que el proteccionismo comercial en América Latina “tenemos que protegernos de otras cosas: de la persecución contra los migrantes”.

Para el mandatario de Bolivia, Evo Morales, lo que sucede con Trump es motivo de debate “por eso venimos a compartir nuestras experiencias”.

En tanto, Cuba expresó su deseo de proseguir un “diálogo respetuoso” con Estados Unidos, ante la amenaza del Presidente estadunidense de poner fin al proceso de reconciliación con la isla.

Al intervenir en la cumbre el presidente cubano, Raúl Castro, tendió una mano a Trump, pero advirtió que La

Habana no hará “concesiones inherentes a su soberanía e independencia”.

En el evento, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) pidió a los países de la región establecer mecanismos para analizar las medidas proteccionistas impulsadas por Trump y contrarrestar su posible impacto negativo mediante una mayor integración regional.

-AFP, AP y EFE