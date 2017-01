Trump insiste en fraude electoral, Congreso de EU lo contradice

WASHINGTON.

La Casa Blanca defendió la teoría del presidente Donald Trump de que hubo entre tres y cinco millones de votos ilegales en las elecciones de noviembre, una afirmación no respaldada hasta ahora por ninguna prueba y que le ha enfrentado con miembros de su propio partido, el Republicano.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que Trump "sigue creyendo" que hubo votos ilegales que permitieron a su rival, la candidata demócrata Hillary Clinton, ganar el voto popular en las elecciones a pesar de no lograr imponerse en el Colegio Electoral, que es el sistema que determina quién será el nuevo presidente.

Spicer no quiso dar detalles sobre esos "estudios y pruebas" y tampoco quiso aclarar si Trump quería decir que varios millones de inmigrantes indocumentados votaron en las elecciones o si los votos eran ilegales por otros motivos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, reiteró que no hay "evidencia alguna" de fraude electoral durante las elecciones de 2016.

Las declaraciones del dirigente republicano se producen un día después de que Trump afirmara ante Ryan y otros líderes del Congreso en una reunión en la Casa Blanca que perdió el voto popular sólo porque millones de "ilegales" votaron por la aspirante demócrata.

No he visto ninguna evidencia en ese sentido. Lo he dicho muy, muy claro", dijo Ryan, reiterando su posición sobre las alegaciones de Trump respecto al fraude electoral.