Anonymous lanza amenazas contra Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

En marzo del 2016, el grupo de hackers Anonymous le declaró la guerra al entonces pre candidato a la presidencia Donald Trump, en esa ocasión pidieron a sus seguidores exhibir al magnate y acabar con su campaña.

Sin embargo, después de ser declarado presidente electo en noviembre del año pasado, el grupo permaneció con un perfil bajo respecto a este tema, hasta hace unos días.

El grupo de hackers y activistas, lanzó una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter dirigidos a Donald Trump, donde lo amenazaban y le aseguraban que se arrepentirá de los próximos cuatro años.

Estos no son los 80, la información no se desvanece, todo está allá afuera. Te arrepentiras de los próximos cuatro años.

This isn't the 80's any longer, information doesn't vanish, it is all out there. You are going to regret the next 4 years. @realDonaldTrump — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

En otro mensaje hicieron referencia a la supuesta información que develó un ex agente de inteligencia británico, quien asegura que Rusia mantiene una relación cercana con Trump.

Tienes vínculos financieros y personales con la mafia Rusia, traficantes de niño y gente que lava dinero’, se lee en otro tuit.

.@realDonaldTrump you have financial and personal ties with Russian mobsters, child traffickers, and money launderers. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

Por último, mencionaron que estas amenazas no apoyan a ningún partido político, sino que lo hacen porque el magnate está involucrado en temas realmente serios.

‘No nos importa que los demócratas te ataquen, aquí lo que importa es que estas metido en temas serios’.

We could care less about Democrats attacking you @realDonaldTrump, the fact of the matter is, you are implicated in some really heavy shit. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

Hasta el momento ni Trumo ni su equipo se han pronunciado frente a estas amenazas.

