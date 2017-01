¿Cómo seguir el legado de Obama en redes sociales?

El ex presidente Barack Obama y su equipo anunciaron nuevas cuentas de redes sociales donde continuarán trabajando.

CIUDAD DE MÉXICO.

A las 11:00 horas Donald Trump juró como presidente de los Estados Unidos, con lo que una nueva administración llega al país y con esto una nueva comunicación a través de redes sociales.

Durante el mandato de Barack Obama, la cuenta de @POTUS fue manejada por su equipo, que utilizaron para dar noticias, comunicados y videos con información relevante para los Estados Unidos. Ahora, con la llegada de Trump, la cuenta ha pasado a manos del republicano.

Afortunadamente, los tuits y mensajes de Obama no fueron completamente eliminados, y se pasaron a una cuenta llamada @POTUS44 (President of the United States 44), desde donde él y su equipo continuarán su trabajo por los estadunidenses.

Sumado a esto, la Casa Blanca anunció a través de un comunicado que establece las formas de comunicación que ahora tendrán el ex presidente y la ex primera dama, junto con el equipo que los acompaño en su gobierno.

En los últimos ocho años, el presidente, la primera dama y la Casa Blanca de Obama utilizaron redes sociales y la tecnología para conectar con la gente alrededor del país y del mundo en los temas más importantes de nuestro tiempo. Desde un inicio, nuestra misión fue alcanzar a la gente a través de plataformas y canales que ya utilizaban. Este trabajo comenzó antes que Obama llegara a la presidencia en 2009, y ahora, este trabajo continuará.

Además de las cuentas personales, @BarackObama y @MichelleObama, se tomaron una serie de medidas para almacenar la información tanto en los archivos nacionales como digitales.

Algunas de las cuentas que se pueden consultar para la administración de Obama son POTUS44 (para Facebook y Twitter), FLOTUS44 para Michelle Obama en las mismas redes, VP44 para Joe Biden, @ObamaWhiteHouse, @LaCasaBlanca44 y en el sitio web ObamaWhiteHouse.gov

