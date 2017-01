'Hoy será recordado como el día en que la gente tomó el poder de esta nación otra vez': Trump

WASHINGTON.

El entrante presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos empezará desde cero y que el poder le será transferido no a un partido o a una persona sino a los estadunidenses, durante su primer discurso como mandatario de aquella nación y luego de juramentar su cargo en las escalinatas del Capitolio.

Trump criticó que "hemos defendido las fronteras de otros países mientras negábamos defender la nuestra" y prometió devolver la grandeza al país y añadió que Estados Unidos retomará sus fronteras, sus empleos y su riqueza, para que los estadunidenses vuelvan a tener la vida que quieren. "La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada y repartida alrededor del mundo, pero ahora sólo veremos hacia el futuro, esto se detiene aquí y ahora".

El magnate prometió unir "al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical" y erradicarlo "completamente de la faz de la tierra".

.@realDonaldTrump: "We will unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely" pic.twitter.com/R8dYstBtEr

— POLITICO (@politico) 20 de enero de 2017