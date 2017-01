Hoy comienza el trabajo, afirma Trump en Twitter

WASHINGTON.

El presidente electo Donald Trump pone en marcha la jornada de su investidura con un tuit: "¡Todo empieza hoy!"

También dice: "Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. EL MOVIMIENTO CONTINUA - ¡LA OBRA COMIENZA!"

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2017