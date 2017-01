Obama otorga a su vicepresidente y amigo la Medalla de Libertad

WASHINGTON.

El presidente Barack Obama otorgó al vicepresidente Joe Biden el máximo reconocimiento a un civil, para galardonar a "un hombre extraordinario con una carrera impresionante en el servicio público".

Joe Biden broke down in tears receiving a surprise Medal of Freedom from Obama https://t.co/A9GIzpeNgp pic.twitter.com/Sxpk34YyJs

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 12 de enero de 2017