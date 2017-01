Nueva especie de primate es llamada ‘Luke Skywalker’

LONDRES.

Investigadores en China habrían identificado una nueva especie de gibón (primate) en un bosque remoto de la frontera con Burma y la han llamado como el personaje de la película 'Star Wars', Luke Skywalker.

Los científicos que estudian a los gibones hoolock en la montaña Gaoligong, en China, concluyeron —basados en la ceja distintiva del gibón y en un análisis genético— que no hay una sino dos especies. El estudio fue publicado en la revista especializada en primates American Journal of Primatology.

El nombre de la nueva especie propuesta es Skywalker hoolock gibón o Gaoligong hoolock gibón. Los signos chinos de su nombre científico significan "Movimiento del cielo".

Expertos externos están divididos sobre si esto es suficiente para justificar el estatus de una nueva especie.

El actor Mark Hamill, quien hizo el papel de Skywalker en Star Wars, tuiteó: "¡Estoy muy orgulloso de esto! ¡Primero el dispensador Pez, luego los Underoos y la estampilla estadounidense... y ahora esto!".

So proud of this! First the Pez dispenser, then the Underoos & U.S. postage stamp... now this! #GorillaMyDreams #SimianSkywalker #JungleJedi https://t.co/JKCe5kZFmJ

— Mark Hamill (@HamillHimself) January 11, 2017