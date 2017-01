Tuit de despedida de Obama es el más popular de su cuenta

WASHINGTON.

El mensaje del presidente Barack Obama en Twitter tras su discurso de despedida a la nación se ha vuelto en el más popular en la cuenta presidencial.

Obama tuiteó el martes por la noche desde la cuenta @POTUS:

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) January 11, 2017