Cuesta de enero: 6 maneras de afrontarla de forma sana

MADRID.

Tras las fiestas navideñas, llega la temida 'cuesta de enero'. Un hecho que, además de todo lo que tiene que ver con la preocupación por nuestros presupuestos familiares, tras el incremento de los gastos en diciembre, supone para muchas personas apatía, tristeza e incluso depresión, por tener que volver a la rutina en sus vidas.

Aunque la mayoría se adapta a los pocos días, otros tardan más tiempo, lo que, tal y como ha avisado la autora del libro 'La medicina emocional', Marisa Navarro, puede derivar en problemas "más graves" como, por ejemplo, el insomnio, afecciones dermatológicas o digestivas.

Es terrible comenzar el año de esta manera, pero las cuestas se pueden andar en los dos sentidos, hacia arriba, que evidentemente nos supone más esfuerzo, y hacia abajo, que nos ayuda a coger impulso. Te animo a que optes por la segunda", ha apostillado.

Por ello, y para que la 'cuesta de enero' sea más llevadera, la experta ha aportado una serie de recomendaciones:

1. Tener propósitos. No son los típicos como adelgazar, hay que tener claro qué se quiere conseguir en el año.

"Por eso piénsalos con detenimiento y no te preocupes si el tenerlo claro te lleva días, porque lo importante es que nos comprometamos con ellos, y es muy difícil hacer un esfuerzo para algo que en realidad nos da igual. Después ve poco a poco y siendo constante, pues en la repetición está el secreto, y cuando pasen unas semanas verás que lo estás consiguiendo", ha apostillado.

2. Planifica actividades. No hay nada que dé más impulso que planear un proyecto con metas definidas, pero siempre de acuerdo a las posibilidades. Planificar actividades ayuda también a dejar atrás un pasado, que se vea con melancolía o tristeza pensando que "cualquier tiempo pasado fue mejor". Planificar hace que se ponga atención en los planes y se centre en la acción, que solo puede hacerse en el momento presente. Así que llena tu mente con proyectos, pues por pequeños que sean te llenarán de motivación.

3. Comienza a cuidar tu alimentación. Es increíble el efecto que lo que se come tiene en las emociones. Solo a corto plazo, optar por alimentos poco saludables deriva mayor cansancio, al no llenar el cuerpo de los nutrientes y vitaminas necesarias, y de ahí que haya menos ganas de hacer las cosas, o se sienta apatía, estrés y frustración, o lo que es lo mismo, ninguna ayuda para enfrentarse a la cuesta de enero. No se trata de hacer dieta, sino que se trata de elegir aquello que es bueno para ti y concienciarte de los beneficios que tiene para tu salud.

4. En cuanto a los gastos, economiza y organiza tu presupuesto estableciendo prioridades, de manera que se pueda tener lo que se necesita, por orden de importancia y dejando para más adelante lo menos prioritario. Por ello, hay que pensar que en breve plazo las finanzas volverán a la normalidad, y por ello también es importante que, a pesar de los gastos que se han tenido, no hay que privarse de darse algún capricho que haga sentir algo de ilusión, como sería aprovechar las próximas rebajas.

5. Aléjate de la gente tóxica. Hay que poner distancia de las personas que ponen a uno triste, enfadan, y que siempre están poniendo problemas o incordiándote con su pesimismo. Por ello, hay que buscar a aquellas personas que hacen reír, sentirse bien y que tranquilizan sólo con su presencia.

6. Prográmate en positivo. Hay que tener presente oportunidades como la ilusión, las ganas, el empuje y la motivación, que supone un nuevo comienzo. También se debe estar alerta, porque los sentimientos negativos pueden hacer acto de presencia, y cuando aparezcan, hay que pensar en que se puede hacer todo lo que uno se proponga y que para ello se ha planificado todos los pasos que hay que dar, para comenzar un nuevo año sin ponerse piedras, ni obstáculos en el camino.

El inicio de 2017 puede ser el momento de dar el pistoletazo de salida a una vida más positiva, y tienes que tener claro que esto solo depende de ti, y de tu manera de enfrentarte a la realidad y de tomarte las cosas. Si lo consigues verás los beneficios y las alegrías con las que vas a llenar tu vida", ha zanjado.

fbp