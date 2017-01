El emotivo discurso de David Harbour: Cazaremos monstruos

CIUDAD DE MÉXICO.

La serie 'Stranger Things' fue una de las grandes triunfadoras en la noche de los Premios del Sindicato de Actores de este año, siendo honrada con el galardón al 'Mejor elenco en un drama', sin embargo, la verdadera sorpresa de la gala llegó con el discurso que ofreció el actor David Harbour, quien interpreta al jefe de Policía’ Jim Hopper’ en la serie.

David Harbour, aceptó junto a los astros de "Stranger Things" de Netflix, el premio al mejor elenco en una serie de drama.

Sin señalar de forma directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Harbour quiso dejar constancia de la necesidad de unidad frente a los tiempos de crisis que vive su país.

