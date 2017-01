Director iraní no podrá asistir al Óscar tras orden de Trump

NUEVA YORK.

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Óscar por la cinta 'El viajante', no podrá acudir a la ceremonia de los premios como consecuencia de la orden sobre inmigración aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Así lo confirmó hoy a través de Twitter Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, una conocida organización que promueve las relaciones entre los dos países.

'Confirmado: Asghar Farhadi de Irán no podrá entrar a EU para acuidr al Oscar. Él está nominado por mejor película extranjera... #MuslimBan'

Confirmed: Iran's Asghar Farhadi won't be let into the US to attend Oscar's. He's nominated for best foreign language film...#MuslimBan

— Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2017