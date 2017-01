Muere a los 77 años el actor británico John Hurt

LONDRES

El legendario actor británico John Hurt ha muerto a los 77 años de edad tras luchar contra el cáncer, informaron esta madrugada los diarios británicos Daily Mirror y Daily Mail en su páginas web.

John Hurt, que había nacido el 22 de enero en la ciudad inglesa de Derbyshire, pasará a la historia del cine por sus papales en películas como El hombre elefante, El expreso de media noche, El espía que sabía demasiado, Alien o Harry Potter.

Lo lanzó a la fama su papel en el filme Un hombre para la eternidad (A man for all seasons), aunque seis décadas de actor lo habían convertido en un personaje admirado y querido dentro y fuera del Reino Unido.

"Es fatástico" declaró en octubre de 2015 cuando los médicos le dieron de alta por el cáncer de páncreas contra el que había luchado durante mucho tiempo, y se manifestaba encantado por el futuro.

En julio de ese mismo año John Hurt, nominado dos veces para los Oscar, había recibido el título honorario de "Caballero" (Knighthood) que la reina Isabel concede a ciudadanos de gran relevancia

Su último trabajo fue en la película Jackie, de Pablo Larraín, protagonizada por Natalie Portman, donde compuso a un sacerdote. En la serie Doctor Who fue la novena encarnación del Doctor conocida.

John Hurt estudió en Kent y en Londres. Trabajó como tramoyista en el Lincoln Repertory y estudió en la Saint Martin School antes de obtener una beca para el Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

En aquel momento Hurt debutó en distintas compañías de teatro, realizando obras de distintos autores como William Shakespeare o Christopher Marlowe. Sus obras más importantes se produjeron en la compañía de teatro Royal Shakespeare Company, debutando profesionalmente en el West End en 1962 y obteniendo el Premio de la Crítica por The Dwarfs, de Harold Pinter. En 1966, dio vida a un joven Richard Rich, en la galardonada película dramatica-histórica A Man for All Seasons, la historia de Sir Tomas Moro que ganó 6 Oscar y 7 BAFTA en 1967.

Trabajó en The Caretaker, también de Pinter; Travesties, de Tom Stoppard, y Un mes en el campo, de Iván Turgénev. En 2000 fue muy aclamado por su actuación en el West End de Londres en La última cinta de Krapp, de Samuel Beckett.

Empezó a trabajar para televisión en 1961 e hizo papeles notables como el de Calígula en Yo, Claudio , y como Raskolnikov en Crimen y castigo, aunque fue su interpretación de Quentin Crisp en la miniserie de la BBC The Naked Civil Servant por la que fue galardonado con el BAFTA al mejor actor de televisión.

Hurt se dio a conocer internacionalmente por Expreso de medianoche (1978) y como Joseph Merrick en El hombre elefante (1980), por los que ganó dos BAFTA y dos nominaciones a los premios Oscar al Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor respectivamente.

En 1979, en Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, tuvo una actuación como miembro del reparto en el papel de Kane.

En 1984 protagonizó el film de ficción y distopía 1984, junto a Richard Burton, basada en la novela homónima de George Orwell.

Después, bajo la producción de Jim Henson, realizó la serie de televisión The Storyteller, cuya traducción al español fue El narrador de cuentos. La trama se basaba en un viejo narrador de cuentos, interpretado por John Hurt, que se sentaba a la luz de una chimenea vieja junto con su perro (que era una marioneta) a contar historias fantásticas basadas en distintos mitos y leyendas.

En el 2001, trabajó en Harry Potter y la piedra filosofal donde dio vida a Garrick Ollivander: propietario de la tienda especializada en creación de varitas mágicas 'de mayor calidad en el mundo mágico', el posee la habilidad de encontrar la varita ideal para cada cliente que acude a su tienda, recordando cada una de las varitas que ha vendido en su vida. Es quien le revela a Harry la relación entre Lord Voldemort y su cicatriz en forma de rayo.

En 2009, confirmó su regreso para la saga de Harry Potter, donde una vez más interpretaría a Garrick Ollivander en la última entrega de la saga: Las Reliquias de la Muerte, en 2010 y 2011, nueve años después de su primera participación en la primera entrega.

En 2013 apareció en el último capítulo de la séptima temporada de Doctor Who, El nombre del Doctor, y fue presentado por sorpresa como una encarnación antigua desconocida hasta la fecha del Doctor. En su siguiente aparición en La noche del Doctor se reveló su identidad como el Doctor Guerrero, una encarnación surgida tras la regeneración del Octavo Doctor, haciendo una aparición Hurt en el episodio mostrándole mucho más joven mediante el montaje de una imagen de archivo.

En El día del Doctor, el episodio especial del 50 aniversario de la serie, tomó un papel más protagonista, compartiendo cartel con Matt Smith, el Doctor titular de la serie en ese momento, y David Tennant, el Doctor precedente. Al final de ese episodio se mostró el inicio de su transformación en el Noveno Doctor interpretado por Christopher Eccleston, confirmándose así que su Doctor estaba situado entre el Octavo y el Noveno.

hch