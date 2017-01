Enrique Iglesias estrenará el tema 'Súbeme la radio'

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante español Enrique Iglesias presentará a nivel mundial su nuevo sencillo Súbeme la radio el 24 de febrero y de forma simultánea lanzará su respectivo video grabado en La Habana, Cuba.

El tema fue producido por Carlos Paucar y escrito por Enrique, Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion & Lennox.

Se trata de una nueva colaboración con el cantautor cubano Descemer, con quien Enrique ha escrito Bailando, Loco, El perdedor, Cuando me enamoro, Lloro por ti, No me digas que no, Ayer, entre otras.

Trabajar con Enrique es intenso, ya que siempre intentamos mejorarnos, superarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos y probar que no hay límites para tratar de escribir un nuevo hit”, expresó a través de un comunicado el también productor.

El video se grabó hace unas semanas y tuvo como locaciones el casco viejo de La Habana; fue dirigido por Alejandro Pérez. “Tengo muchos amigos cubanos y hacer algo en Cuba era una asignatura pendiente”, aseguró Enrique Iglesias.

hch