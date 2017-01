'Diablo Guardián' toma la pantalla chica

CIUDAD DE MÉXICO.

Paulina Gaitán, Adrián Ladrón y Andrés Almeida dan vida a los personajes centrales de Diablo guardián, serie que se lanzará en el segundo trimestre de 2017 luego de más de tres años de negociaciones con el escritor Xavier Velasco, así lo dijeron a Excélsior sus productores Pepe Nacif y Ramiro Ayala.

“Para conseguir los derechos para este proyecto, primero se acercó a Xavier Velasco Patricio Wills (La reina del sur). Al principio se pensó en una serie de 60 capítulos, pero después se tomó la decisión de hacer 20 y fue cuando nos involucramos de lleno”, reveló Nacif.

La novela fue publicada en 2003 y pronto se convirtió en un best-seller, además de ganar varios premios literarios, entre ellos el Premio Alfaguara de Novela de ese año.

Al principio Xavier Velasco se mostró renuente a llevar su texto a la pantalla chica, ya que su principal preocupación era encontrar a la actriz ideal para Violetta, el personaje central, pues debía inspirar ternura pero al mismo tiempo sensualidad.

Hace tres años se vislumbró la posibilidad de hacerlo y el escritor pidió tener injerencia en la elección de la actriz; había sugerido a la actriz Martha Higareda para este rol, pero fue Paulina Gaytán quien se quedó con el personaje.

“Xavier sólo se ha involucrado en la elección de la protagonista. Martha Higareda no pudo ser porque creció y el rango de edad ya no cuadraba con el proyecto actual. Recordemos que Violetta es una muchachita de 15 años, una adolescente”, dijo Nacif.

“Fue una labor de meses, de un casting grande, donde participaron actrices conocidas y otras no tanto. Paulina nos mostró que su personalidad como actriz, incluso como persona, se acerca mucho más a lo que entendíamos del personaje. Fue ganando terreno. Al final la decisión fue contundente. Productores, directores y el propio Xavier Velasco nos inclinamos por ella”, dijo Ayala.

Ambos confirmaron que la primera temporada, que llegará a la plataforma Blim en el segundo trimestre de 2017, está totalmente grabada y que han quedado satisfechos con las actuaciones.

“Adrián (Pig) y Paulina son dos actores jóvenes que consideramos tienen un gran talento, y lo han demostrado en los proyectos que han hecho y en lo que llevamos de la serie.

“Estábamos buscando una actriz para Violetta que tuviera este carácter arrollador que muestra el personaje y Paulina lo posee, y qué decir del villano Nefastófeles, Andrés Almeida, quien hizo una recreación de este personaje”, externó.

Toda una aventura

La escritora española María López Castaño realizó la adaptación de Diablo guardián junto a Catalina Aguilar Mastretta, escritora mexicana, que hace unos meses presentó su novela Todos los días son nuestros.

“Fue una aventura. La verdad es que fui fan de Diablo guardián desde que salió, de hecho me fui a estudiar a Nueva York en 2003 con el libro bajo el brazo y con las aventuras de la loca de Violetta. Ella se volvió tan querida y la historia de amor con Pig me acompañó. Creo que el acercamiento al que llegamos María (López Castaño) y yo fue pensar en esta trama como de amor, aunque no es lo primero que se te ocurre cuando la lees, pero en el fondo eso es lo que mueve todo. Así logramos construir el arco de la primera temporada. Estoy muy orgullosa de este trabajo”, dijo Catalina Aguilar Mastretta a Excélsior.

A la adaptación se sumaron otros escritores como la mexicana Fernanda Iriarte y el español Carlos Depanto, quienes cuidaron que se respetara la historia original.

“Todos los que estamos involucrados en la realización de este proyecto somos muy fans de la novela y hemos tratado de ser fieles al espíritu de la historia”, expresó Nacif.

La primera temporada se hizo en formato digital que es lo que más se asemeja al cine. Se requirió de 10 semanas de grabaciones, dos de las cuales fueron locaciones en Nueva York y Las Vegas, donde en la novela sucede la historia.

“Prácticamente todos los interiores de la historia fueron en foro y los exteriores, que son bastantes, los hicimos en locaciones reales. Así grabamos una semana en Nueva York y otra en Las Vegas. Fue toda una experiencia”, recordó Ayala. “Recreamos un hotel en los Estudios Churubusco, que es un set impresionante, estuvimos metidos ahí por aproximadamente seis semanas”.

La dirección está a cargo de Marc Vigil, español que hizo en México Niño Santo, y Sebastián Silva (Nasty Baby).

Nacif y Ayala aceptaron que llevar una novela que tiene tantos fans a una serie implica un riesgo muy fuerte, pero tienen claro que son medios diferentes y que cada uno tiene su personalidad.

“Genera mucha presión pero al mismo tiempo atrae a buen talento. Actualmente en México gozamos de muy buenos proyectos, y el hecho de que contemos con una poderosa y buena historia hizo que atrajéramos figuras importantes de todos los ámbitos que se han involucrado en Diablo guardián”, dijo Nacif.

“La novela es la interpretación de muchas cabezas... es decir, la novela es eso y la serie tendrá su personalidad propia”, intervino Ayala.

“Ayuda mucho que como adaptadora sea fan de la novela, porque no quiero quedar mal con todos aquellos que la leyeron y les encantó, porque sería traicionarme a mí misma, así que siempre me pregunte: ¿a ver a mí que me gusta la novela, con esto que estoy haciendo vería la novela?, y ése era mi parámetro (...) Me encantó el casting final, fue un proyecto que sentí muy cercano y sé que va a ser una muy buena sorpresa por la calidad con el que la que la hicieron”, añadió Aguilar Mastretta.

Los productores aseguraron que Diablo guardián cuenta con la aceptación de su autor quien avala este esfuerzo que se está haciendo.

“Como dice Xavier (Velasco), no sabemos si va a ser la mejor, pero las ganas y el esfuerzo que le ha echado todo el equipo, que por cierto es totalmente de cine, es lo que sobresale. Tenemos una historia poderosa y tan mexicana que genera mucha empatía”, concluyó Nacif.

Síguela

Diablo guardián

Estreno: Segundo trimestre 2017.

Plataforma Blim.

Elenco: Paulina Gaitán, Adrián Ladrón, Andrés Almeida y Mónica Dionne, entre otros.

Original de Xavier Velasco.

Adaptación: María López Castaño y Catalina Aguilar Mastretta, entre otros.

Diablo guardián

La historia es original del escritor Xavier Velasco. Tiene un lenguaje coloquial y gira en torno a Violetta, una chica de 15 años que en un momento de frustración roba 100 mil dólares a sus padres y se va a Nueva York. Ahí vive durante cuatro años y se hace experta en el arte de la seducción. Conquista a hombres adinerados en los vestíbulos de los grandes hoteles, vive en excesos; drogas y lujos son parte de su existencia hasta que se topa con el villano Nefástofeles, quien se hace pasar por un acaudalado heredero y la deslumbra, dando un giro total a su vida.

Violetta regresa a México donde conoce a Pig, escritor que trabaja como publicista y que tendrá mucho que ver en las fuertes decisiones que tendrá que tomar.

