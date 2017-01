John Fogerty cantará a Juan Gabriel en el Foro Pegaso

CIUDAD DE MÉXICO.

El músico y guitarrista John Fogerty vendrá a cantar por primera vez a nuestro país y lo hará en español. Esto será posible gracias a la invitación que recibió por parte de la familia del compositor mexicano Juan Gabriel (1950-2016) para sumarse al grupo de intérpretes y músicos que le rendirán un homenaje al también conocido como El Divo de Juárez el 18 de febrero en el Foro Pegaso.

Mi papá (Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel) hizo un cover de Have You Ever Seen the Rain, que bautizó como Gracias al sol. A John Fogerty le gustó mucho lo que mi papá hizo con su tema y en su momento quedaron de hacer más cosas juntos. Fogerty se quedó con el deseo de eso y cuando lo invitamos, a través de su hermano Bob, dijo que sí venía. Es la primera vez que viene a cantar a México. ¿Cantará en español? ¡Es sorpresa! Pero yo creo que sí, va a cantar su propia canción y parte del cover que hizo Juan Gabriel en español”, reveló Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, en entrevista exclusiva con Excélsior.