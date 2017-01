Moby se burla de invitación a toma de posesión de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

El DJ estadunidense, Moby, fue invitado a tocar en la ceremonia de toma de posesión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, propuesta de la que se rió públicamente.

La invitación fue dada a conocer por el productor a través de sus redes sociales, en las que informó a sus seguidores que un agente se le acercó para preguntarle si quería amenizar la fiesta del empresario y presidente electo de Estados Unidos.

Moby no dudó en burlarse, pero agregó que podría aceptar ser el DJ con una condición. “Jajajajaja, me acaba de preguntar un agente si consideraría ser DJ en una de las galas de inauguración de Trump... Jajajajaja, espera, jajajajaja, ¿es en serio?", escribió.

“Supongo que sería el DJ en una gala de inauguración de Trump si, como pago, Trump publicara sus declaraciones de impuestos”, agregó el compositor, quien agregó que para entretener a los republicanos tocaría algunos remixes de Public Enemy y Stockhausen”.

Trump tomará posesión como presidente de los Estados Unidos de América el próximo 20 de enero, motivo por el cual se buscan bandas y artistas que amenicen la ceremonia de protesta. Hasta el momento han declinado dicha invitación Elton John, Andrea Bocelli y Vince Neil.

Instantes después, y a petición de Billboard, Moby hizo público el playlist que pasó por su cabeza para dicho evento: “Fight the power”, de Public Enemy; “Sunday bloody Sunday”, de U2; “The revolution will not be televised”, de Gil Scott-Heron; “American idiot” de Green Day; “Anarchy in the UK”, de Sex Pistols; y “Killing in the name”, de Rage Against The Machine, entre otros.

hch