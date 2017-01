Dormir, rock inglés o madres, la previa de los Globos de Oro

LOS ÁNGELES.

Los nominados a los Globos de Oro pasarán las horas previas a la gala de distintas formas: algunos dormirán, otros pasarán el día con sus madres y una estará de fiesta como si fuera 1975.

Alrededor de un centenar de nominados hicieron al menos una breve aparición el sábado en la BAFTA Tea Party, una tradición en la tarde previa a los premios organizada por la delegación en Los Ángeles de la Academia Británica del Cine y la Televisión en el hotel Four Seasons de Beverly Hills.

Entre los asistentes de este año estuvieron las estrellas de las principales nominadas, como la película musical La La Land —representada por Ryan Gosling y Emma Stone y el director Damien Chazelle— , el thriller en francés Elle —con su estrella Isabelle Huppert y el director Paul Verhoeven — y la serie de televisión This Is Us, incluyendo a Justin Hartley y la nominada Chrissy Metz, quien dijo que pasaría la mañana escuchando música.

"Ahora mismo estoy obsesionada con una banda llamada The 1975", reveló Metz refiriéndose a la banda de pop-rock inglesa.

Relativamente hablando, la mañana de Metz será una locura en comparación con la del actor Riz Ahmed, nominado por su papel protagónico en la miniserie de HBO, The Night Of.

"Me despertaré y presionaré el botón de repetición de la alarma", dijo Ahmed, cuyos estrenos de 2016 incluyeron la precuela de Star Wars, Rogue One, además de los filmes Una y Jason Bourne.

"Y lo haré (presionar el botón de snooze) varias veces más porque lo paso realmente mal con el jet lag", continuó. "Y, antes de que me dé cuenta, mi publicista está golpeado en mi puerta diciendo: 'Levántate y vístete'. Eso es lo que normalmente ocurre".

La nominada Naomie Harris también contaba con dormir algo más de la cuenta durante la mañana, porque esperaba alargar la celebración hasta tarde el sábado.

La actriz de Moonlight agregó que está deseando que su equipo de maquillaje y peluquería lleguen el domingo por la mañana porque la harán reír.

"Este es un memento muy especial", dijo Harris. "Mi madre será mi cita. No hay nada más especial que eso", dijo.

La 74ta edición de los Globos de Oro se celebrará el domingo 8 de enero en Beverly Hills, California.

cmd