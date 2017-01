Kendall Jenner se 'tatúa' el trasero para una revista

CIUDAD DE MÉXICO.

La hermana de las Kardashian, la modelo Kendall Jenner, posa para la edición de enero de V Magazine.

Kendall pretende desprenderse de toda mirada infantil mostrando un enorme tatuaje temporal de una serpiente en la parte posterior del cuerpo. El peruano Mario Testino fue el encargado de fotografiarla.

A sus 21 años, Kendall Jenner se ha convertido en la protagonista de la portada de la revista V, la portada está conceptualizada alrededor de "la permanencia de los tatuajes en una industria conocida por el cambio constante".

Jenner posó con un top blanco y negro sobre el hombro, con nada más que una ropa interior y mostrando el tatuaje que acaba de hacerse.

La modelo de la familia Kardashian muestra todos sus atributos físicos en esta imagen, dejando muy poco a la imaginación, Kendall Jenner también reveló en entrevista con la revista que cree que Rihanna es la reina de la rebeldía: “todo le sale bien”, dijo.

El ángel de Victoria's Secret reveló la razón por la cual se colocó un piercing en uno de los pechos.

Honestamente, me dolió, pero no tanto como todo el mundo me dijo, porque pensé que iba a ser realmente horrible. No fue tan feo", agregó.