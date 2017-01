Coachella anuncia cartel para su edición 2017

CIUDAD DE MÉXICO.

El famoso Coachella Valley Music and Arts Festival anunció el día de hoy las bandas que conforman la alineación para su edición de este 2017, la cual se llevará a cabo en el mes de abril.

Los actos principales están encabezados por Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar, quienes serán las presentaciones principales de uno de los tres días que dura el festival.

Coachella es conocido porque se lleva a cabo durante dos fines de semana, este 2017, la primera fecha es del 14 al 16 de abril, y la segunda del 21 al 26 de abril, en el Empire Polo Field en la ciudad de Indio California.

Además de los actos principales, el cartel está plagado de increíbles agrupaciones y solistas musicales, como The XX, Empire of the Sun, Phantogram, Banks, Crytal Castles, Bon Iver, Dj Snake, Nicolas Jaar, Two Door Cinema Club, el regreso de Lorde, Justice, la legendaria música de New Order y más.

Aquí el cartel completo.

El costo de los boletos es de 399 dólares para admisión general, de 474 dólares para admisión más transporte, campamento un costo de 133 dólares, el pase VIP tiene un costo de 899 dólares, estacionamiento VIP en 150 dólares, renta de tiendas cerca del lago alrededor de 2 mil dólares, tiendas de campaña tiempo safari 7 mil dóalres.

El festival Coachella se caracteriza por las actividades culturales que se desarrollan durante amos fines de semana, así como la gran cantidad de celebridades que acuden año con año.

fbp