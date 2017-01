Arnold Schwarzenegger inicia en la serie 'The Apprentice'

LOS ÁNGELES.

El primer programa de la nueva temporada de The Apprentice (El Aprendiz) con Arnold Schwarzenegger se proyectó anoche en la televisión estadunidense.

El nuevo programa de reality The New Celebrity Apprentice fue conducido por el actor de Hollywood y ex gobernador de California en sustitución de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

En la que será la temporada 15 del programa para la NBC, Schwarzenegger renovó la frase que sustituyó a la que utilizaba Trump cuando eliminaba a los participantes con "Estás despedido".

Hasta la vista, baby!

Ahora la frase letal para los participantes en el programa de dos horas fue "Estás terminado. Vete al helicóptero".

En el pasado, Trump había asegurado que su programa era el número uno en popularidad en la televisión estadunidense, pero en realidad fue ubicado en la posición 41 en 2015.

