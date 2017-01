Con luz propia

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre las promesas se cuenta a Camila Valero y Mauro Sánchez Navarro, herederos de la dinastía Pinal y Fábregas, respectivamente.

ALICIA JAZIZ (INGOBERNABLE)

Con tan sólo diez años, Alicia nos sorprendió al aparecer al lado de Dennis Quaid y Forest Whitaker en la cinta Justo en la mira (Vantage Point), tras la que han llegado largometrajes como Oveja negra o Gloria, así como las series Capadocia o Bienes raíces.

“Lo que más me gusta de esta profesión es que siempre aprendes algo nuevo.

“La actuación es un terreno en constante movimiento, y en la que si quieres sobrevivir, debes cambiar constantemente.

“Eso te obliga a siempre ver hacia arriba y seguir avanzando”, señala Alicia en entrevista.

Y vaya que su camino irá en ascenso en este 2017, al interpretar a la hija de la primera dama en la que desde ahora se antoja polémica serie Ingobernable que se estrenará en Netflix en marzo, el serial El Chema, protagonizado por Mauricio Ochmann, y con la cinta 108 costuras, al lado de Kuno Becker, Ximena Navarrete y José Ángel Bichir.

Mientras ese momento llega nos podemos conformar con verla como Fanny en la teleserie Vuelve temprano, de Imagen Televisión.

RUY SENDEROS (EL SEÑOR DE LOS CIELOS)

Durante casi diez años se dedicó a aparecer en comerciales para comprarse todos los juguetes y cosas que sus papás no le compraban. Hasta que un día, en una audición le dijeron que si se quería probar como actor, pero que necesitaba llevar los documentos que acreditaban que había estudiado dicha carrera.

“Nunca había actuado. Por supuesto que eso no lo mencioné y hasta afirmé que había estudiado la carrera.

“Cuando me pidieron los papeles fingí que los había perdido, luego me confirmaron que me había quedado con el personaje y desde entonces no he parado de trabajar”, dice Ruy divertido, como un niño contando una de sus mejores travesuras.

Y es que su espontaneidad y carisma le han bastado para alternar proyectos en televisión como Bienvenida realidad, Infames y El señor de los cielos, con películas como Malaventura, La niña de la mina y Purasangre, que le permitirá comenzar el Año Nuevo con el pie derecho.

“Estoy muy contento porque siento que he crecido mucho. Desde mi primer proyecto en televisión, en el que interpretaba a un chico con problemas de alcoholismo y drogadicción, me di cuenta que actuar era mucho más que entretener o fingir ser alguien más.

“Esta carrera te permite entrar a casas o vidas de gente que tú ni siquiera conoces y generar un cambio que es muy importante. Es lo más cercano a hacer magia o tener un súper poder en este mundo. Y a mí me encanta ese súper poder.”

GUILLERMO DORANTES (EL BIEN AMADO)

La conducción y la actuación es la vida de Guillermo Dorantes. quien a los cuatro años realizó su primera aparición en la pantalla, primero como reportero y después como conductor de Bizbirije, ese entrañable concepto infantil creado por el ahora célebre Gustavo Loza (Los héroes del Norte, ¿Qué culpa tiene el niño?).

Luego de participar en películas como Desierto adentro, de Rodrigo Plá o la comedia No manches Frida, a lado de Martha Higareda; Guillermo espera firmar un año de ensueño con su personaje de Julito en la segunda y tercera temporada de Club de Cuervos, de Netflix y con su divertido personaje en la novela El bien amado, producida por Nicandro Díaz.

“Crecí con esto, de pequeño era jugar con la cámara y aprender de este mundo, pero conforme han pasado los años, la actuación se ha convertido en mi vida y mi pasión”, señala.

Lo que más le gusta de la profesión es poder cambiar de personaje, “algo con lo que amo, con lo que siempre quiero vivir y quizá algún día, hasta morir”.

CAMILA VALERO (THE COHENS)

La vena actoral y musical la trae en las venas. Camila es hija de la actriz Stephanie Salas y el músico Pablo Valero, además de ser la más joven de la Dinastía Pinal, al ser nieta de Sylvia Pasquel y bisnieta de la legendaria Silvia Pinal.

“Mi abuela Pinal y mi abuela Pasquel siempre me han apoyado en todo lo que yo decida, al igual que mi mamá, aunque ella es más la voz de la conciencia, advirtiéndome que ésta no es una carrera fácil y que puede ser muy inestable, algo que me ha ayudado mucho porque sé mucho a lo que voy.

“Ser parte de esta familia significa un honor enorme, pero también una enorme responsabilidad”, señala la joven, quien desde hace casi dos años estudia Teatro en la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU).

“Me encanta estar rodeada de mujeres talentosas de ambos lados, pues la familia de mi papá también tiene una vena artística que me ha enseñado muchas cosas.”

Mientras continúa sus estudios en la Gran Manzana, Camila debutará en cine este 2017 con la película The Cohens, dirigida por Salomón Askenazi, productor de El incidente.

CÉSAR RODRÍGUEZ (PURASANGRE)

Hace algunos años, cansado de ser rechazado en los proyectos en los que audicionaba en Los Ángeles, César decidió junto con su amigo Mauricio Argüelles, comenzar a escribir sus propios proyectos, con la intención de “autoemplearse”.

El problema es que ninguno de los dos sabía cómo escribir un guión, así es que tuvieron que empezar desde cero.

“Nuestro sueño era actuar, así es que empezamos a escribir personajes que nos gustaría interpretar.”

Así nació la idea de El Diez, serie protagonizada por Alfonso Herrera y transmitida por ESPN International, lo que le abrió las puertas en un mundo que hasta entonces desconocía.

Después llegaron las películas Una última y nos vamos, Purasangre, que estrenará en unos días, y Ni tú ni yo, que rodará este 2017.

“Actuar es lo que más me gusta, es por lo que aprendí a hacer las otras cosas y con la que puedo ir a jugar al set”, añade Rodríguez, quien a pesar de escribir comedia se considera una persona “bastante aburrida”.

En Purasangre, protagonizada por Hernán Mendoza, Joaquín Cosío, Ruy Senderos y Luis Roberto Guzmán, César da vida a Fierro, el antagónico de la historia.

“Es una propuesta de acción muy arriesgada, una película muy grande y con un guión muy complejo (escritor por Francesco Papini), donde la audiencia va a participar para resolver el caso policiaco que se le plantea. Espero que la disfruten”, señala el también productor.

MAGALI BOYSSELLE (DETRÁS DE UN CLICK)

La curiosidad llevó a Magali de sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a la carrera de Teatro, donde después de una clase de oyente decidió cambiar literalmente de profesión.

“Lo que más disfruto de actuar es poder lograr que el público piense y sienta cosas, el poder compartir y ser un vehículo de transmisión de emociones”, comenta la intérprete de series como Capadocia, Los Sánchez o Dos Lunas.

Su versatilidad la llevará este 2017 a la conducción de Detrás de un click, por Canal 11, para la que viajó por el norte del país y la Huasteca potosina para mostrar los espectaculares escenarios naturales de México.

También la podremos ver como una aguerrida periodista en Ingobernable, de Netflix y en Érase una vez.., un serial de cuentos unitarios para la plataforma Blim, en ambas invitada por su amigo el director Pitipol Ibarra.

“Es una suerte que en 2017 pueda estar en televisión abierta, de paga y por Internet. Eso es una gran oportunidad para mí porque estar en tres plataformas distintas es el sueño de todo actor, además del teatro que nunca lo voy a dejar.

“Por eso espero que sean un éxito las series en las que trabajé, que salga mucho más trabajo y tener salud, dinero y amor.”

MAURO SÁNCHEZ NAVARRO (COMO TE VES, ME VI)

Pertenece a una de la estirpes actorales con mayor tradición en este país: la de Manolo y Virginia Fábregas, que heredaron su talento a la dinastía de los Sánchez Navarro.

Y aunque si bien de niño lo inscribieron en varias escuelas de actuación, fue hasta tiempo después que empezó a descubrir el mundo del teatro, que lo enamoró para siempre de la actuación.

“En la escuela me di cuenta que no se trataba de un juego, sino de entregarte, de observar a los demás y entender sus vidas sin juzgarlas”, señala Mauro.

Tras una serie de cortometrajes, tenía que ser una puesta en escena la que cambiara su vida: El chico de la última fila, que le brindó oportunidades para trabajar en series como La candidata y películas Como te ves, me vi, de Germán Quintero, que estrenará este 2017.

“Una de las cosas más hermosas que he aprendido de esto es nunca juzgar a un personaje y eso me ha llevado a entender a cualquier persona, y cosas que tal vez nunca esperaste vivir.”

Por supuesto que en este nuevo año también podremos ver a Mauro en el teatro gracias a la obra Lo que se ve desde el cielo, que se montará en el Café K-OZ Foro Cultural (Séneca y Homero, Polanco) y en la serie unitaria para Blim Había una vez.

VIVIANA SERNA (GUERRA DE ÍDOLOS)

Hace tres años la originaria de Colombia llegó a México para rodar unos episodios de la serie Señora acero, sin imaginar que su talento y belleza le traerían tantos proyectos (como El señor de los cielos o Por Siempre... Joan Sebastian) que se quedaría a trabajar aquí, donde también continúa con su vocación altruista.

“Muy buenos actores hay muchos, pero buenos actores que además dejen algo bueno a la sociedad, no hay tantos”, señala la actriz, a quien en 2017 la veremos en la serie musical Guerra de ídolos y en las películas Ficción a domicilio (México) y La ciénaga entre el mar y la tierra (Colombia), que formó parte de la selección del Festival de Sundance del año pasado, donde recogieron el Premio de la Audiencia.

“Siempre quise llegar a Sundance, sólo que no pensé que fuera a pasar tan rápido y fue una experiencia fantástica estar ahí compitiendo y representando no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica.

“Nunca me gusta esperar nada, prefiero que sucedan las sorpresas, así es que estoy lista para recibirlas con los brazos abiertos. Ojalá que les vaya muy bien a todos mis proyectos y que Dios me permita seguir haciendo mucho trabajo social, que pueda combinar con mi profesión en cosas que valgan la pena.”

DIEGO CALVA (TRES POR DOS)

Cuando vio la cinta Buenos muchachos de Martin Scorsese, Diego Calva descubrió que quería ser director de cine. Por eso tiempo después ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con la intención de convertirse en realizador, aunque la primera oportunidad grande que recibió paradójicamente fue como actor.

A través de un casting por Facebook, la amiga de una amiga le dijo que el equipo de producción de la cinta Te prometo anarquía, encabezado por su realizador Julio Hernández Cordón, buscaban a un chico que supiera patinar.

“No era actor, pero me gusta contar historias, y al final creo que eso es lo importante. Además actuar es una manera muy divertida de dirigir y viceversa”. expresa el actor/director, quien en año y medio en el CCC ya ha dirigido un par de cortometrajes.

Otro aspecto que ha encantado a Calva de la actuación, es que puede ver de primera mano, otros métodos de dirección, lo que le permite tomar sus propias decisiones detrás de la cámara.

“Antes creía que no necesitabas estudiar cine para hacer cine. Entonces empecé a rodar mis propios cortos, pero si la escuela no te va a dar Academia, si te va a dar generación. Entonces empiezas a conocer a gente que le apasiona lo mismo.”

Este año lo veremos en la road movie argentina Tres por dos, de Diego Tamayo, y en Ayúdame a pasar la noche, la ópera prima de su compañero José Ramón Chávez.

“Quiero seguir estudiando y voy a intentar jugar en las dos canchas. Mientras me salgan proyectos interesantes de actuación suspendo la escuela, pero no la dejo”, señaló convencido.

hch