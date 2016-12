Carrie Fisher y el inolvidable bikini dorado de la princesa Leia

CIUDAD DE MÉXICO.

Todos conocimos a la princesa Leia, pues su participación en la saga Star Wars la catapultó al infinito.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: "Star Wars: A New Hope (1977)", "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y además estaba confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017), pero la vida no se lo permitió. La actriz estadunidense falleció hoy a los 60 años.

Siempre la recordermos por su emotivo papel, pero hubo también una épica sesión de fotografías, llamada Leia in the beach, en donde Carrie Fisher luce el bikini dorado que la volvió inolvidable.

La revista Rolling Stone difundió esa inédita sesión que hizo en el año 1983, al calor de las primeras cintas de la saga, en las que la promociona El Retorno del Jedi, junto con sus compañeros, en una playa.

Hasta siempre Leia, nunca te olvidaremos princesa, descansa en paz.

SU AFFAIRE CON HARRISON FORD

Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, la princesa Leia y Han Solo se enamoraron dentro y fuera de la pantalla grande, pues los actores Carrie Fisher y Harrison Ford tuvieron un affaire durante el rodaje de Star Wars.

Así lo reveló semanas atrás a la revista People la actriz de 60 años, tras 40 años de silencio al difundir el romance que surgió en la primera entrega de la épica saga de George Lucas filmada en 1976.

"Fue muy intenso", dijo Fisher, "era Han y Leia durante la semana, y Carrie y Harrison durante el fin de semana".

Previo a la aparición de su libro The Princess Diarist, la publicación retomó fragmentos de sus diarios durante la filmación de la primera trilogía del os estudios Lucasfilm.

Incluso en uno de los capítulos habla sobre la primera noche que los actores pasaron juntos, tras una fiesta por el cumpleaños de Lucas.

"Volví a ver a Harrison", reveló Fisher, "el rostro de un héroe. Unos cabellos sobre su noble y un poco fruncido entrecejo. ¿Cómo se le puede pedir a un éspecimen así de hombre que esté satisfecho conmigo?".

Sin embargo la pasión y el amor terminaron junto con el rodaje de la película, pues él estaba casado y tenía dos hijos.

Según recordó Fisher a People, Ford, de entonces 33 años, fue "amable" y ella, de 19 en aquella época, era "inexperimentada".