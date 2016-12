George Michael fue el primer pasajero del 'carpool karaoke'

CIUDAD DE MÉXICO.

El recién fallecido musico británico George Michael fue el primer pasajero del exitoso segmento televisivo carpool karaoke que conduce su coterráneo James Corden.

En 2011 para la cadena británica BBC, donde entonces trabajaba Corden, el astro musical fue invitado para ser el copiloto de la mediática camioneta donde el invitado canta sus más grandes éxitos y platica sobre su carrera profesional con el animador.

Incluso a principios de 2016 -un año fatal para la música anglo con las muertes de David Bowie, Glenn Frey (Eagles), Prince, Leonard Cohen y ayer George Michael- Corden contó la historia de cómo nació el carpool karaoke, siendo inspirado en el viejo Comic Relief que hizo para la BBC con el ex integrante del dueto Wham!

El video que fue muy popular en esa época y hoy circula en las redes como homenaje al artista fallecido ayer a los 53 años.

"He amado a George Michael desde hace tanto que no lo recuerdo. Siempre fue una inspiración para mí. El siempre fue un precursor. Escribió 'Praying for time' hace 25 años, pero su mensaje hoy es más significativo que nunca", escribió ayer Corden en su cuenta de Twitter.

Actualmente, Corden realiza el segmento carpool karaoke para la cadena estadunidense CBS en su programa The Late Late Show With James Corden, por donde han desfilado artistas del calibre de Elton John, Rod Stewart, Lady Gaga, Adele, Madonna, Mariah Carey, Sia, Selena Gomez, One Direction, Justin Bieber, Chris Martin (Coldplay), Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars y hasta la aún primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, entre muchos más.

