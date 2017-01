Sara Gabriela Baz Sánchez; apuesta por un Munal sin filas

CIUDAD DE MÉXICO.

La apuesta de la nueva dirección del Museo Nacional de Arte (Munal) es por lo propio. Por su acervo de arte mexicano. Y a través de éste provocar experiencias estéticas en el público. Pues las largas filas de gente para las exposiciones taquilleras o las salas saturadas de dispositivos digitales poco interesan a Sara Gabriela Baz Sánchez, recién nombrada directora del recinto. Su paso por el museo estará, entonces, marcado por una línea educativa.

Nos encantan los blockbuster y que la gente se forme en la plaza Tolsá, pero lo que más me gustaría es que esa gente tuviera realmente una experiencia, que nos deje un registro de que la calidad de su experiencia en el museo fue mejor”. Así lo plantea en entrevista con Excélsior la doctorada en historia por El Colegio de México: “Es importante recuperar esta relación con los públicos locales, y aprovechar nuestra colección para plantearles por qué es importante reconocerse en este arte”.

Baz Sánchez propone abrir espacios del museo para ejercicios de mediación con el público. Actividades que vinculan las exposiciones con la realidad. Serán pequeñas salas –ahora en desuso– al final de las exhibiciones temporales o permanentes para público de cualquier edad. Además busca convertir el museo en sede de coloquios, diplomados y encuentros académicos. Por ejemplo a partir de febrero se impartirá el diplomado en cine y otro sobre la relación literatura y arte.

Creo que hemos tenido una escasa proyección educativa. Hace muchos años tal vez llegamos a ser punto de lanza en usar metodologías con el público pero fuimos abandonando esa parte, no sé si conscientemente o porque nuestro perfil de públicos cambió, pero tenemos que recuperar ese conocimiento de públicos sectorizados”.

Aún sin presupuesto para este año (no hay fecha para la asignación), la directora dice que aprovecha recursos propios. Lo que significa investigación de su acervo que derive en exposiciones y publicaciones. Una estrategia de la mayoría de los museos en los últimos años por la crisis económica. Sacará entonces la colección pictórica y los fondos de fotografía y gráfica que en los últimos años han permanecido en bodega.

En abril, por ejemplo, abrirá la siguiente colectiva que será una revisión del arte mexicano de los dos últimos siglos. Una panorámica con piezas de la colección y curaduría del Munal. También se preparan dos exposiciones de fotografía mexicana que abordan el paisaje natural del país. Pero Baz Sánchez prefiere dejar los detalles de las muestras a la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien hará los anuncios oficiales.

También se mantendrán las colaboraciones con instituciones internacionales. Para, reconoció la directora, reducir gastos en proyectos expositivos, y fortalecer la presencia de la colección del museo en el extranjero. Encomienda que, contó, le pidió el exsecretario Rafael Tovar y de Teresa cuando le ofreció el cargo. Entonces hay pláticas con el Museo de Arte de Buenos Aires, el de Arte Colombia y el de Arte de Dallas.

Trabajo en casa

Además de proyectos internacionales, la directora mirará hacia adentro. Hacia el contenido del museo. Y entre los principales proyectos está abrir en línea el catálogo de la colección. Un recorrido virtual por las cuatro mil piezas que resguarda el Munal. Se proyecta que la mitad del acervo esté disponible el primer semestre de este año, y el resto en 2018.

Hay una parte que ya se puede ver en Google Projects, pero me parece importante volver nuestro catálogo completo a internet para lograr la vinculación con un público más joven, o de fuera de la ciudad que quiere conocer la colección”.

En este año también se reestructurará la museología de las salas del segundo nivel. Un proyecto que inició en 2014 con una intervención en el espacio de pintura dedicado a José María Velasco, y en 2016 al montaje de esculturas titulada Gliptoteca. Ahora toca el turno a las piezas de arte virreinal, y se prevé que a finales del 2018 se concluya la renovación de las 33 salas del museo. Los nuevos discursos curatoriales implican cédulas actualizadas bilingües, cambió de cromática en los muros y una rotación de piezas.

La idea es que lo que hagamos siempre tenga un anclaje fuerte en lo que nosotros somos como museo de arte mexicano”. Esta reestructura también busca renovar la obra montada en salas con las nuevas adquisiciones que están en bodega. La académica señaló que en los últimos años se integraron alrededor de 700 obras; entre ellas las 400 piezas del fondo Félix Parra, el acervo fotográfico de Olivier Debroise, más de 50 mil litografías y serigrafías de Fernando García Ponce y obra gráfica de Manuel Maples Arce.

Y si bien el arte contemporáneo no corresponde al perfil del museo, Baz Sánchez no se niega a exhibirlo: “Si bien no es nuestra vocación porque cortamos nuestra revisión en la segunda mitad del siglo XX lo que hemos visto es que somos la gran galería de arte nacional y no podemos taparnos los ojos y decir que el arte se acabó en el arte moderno. No somos ciegos y lo que queremos hacer es generar conocimiento de cómo se vinculan estas líneas”.